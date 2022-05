SERIE D/H – Fasano ai playoff, Nardò a rischio playout. Il Bisceglie può ancora sperare: i tabellini della 37ª

Penultima giornata in Serie D girone H, questi i verdetti emersi: il Francavilla è matematicamente al secondo posto dopo aver vinto il confronto diretto col Bitonto; il Fasano è sicuramente ai playoff, mentre per l’ultimo posto sono in ballo ancora Casertana e Nocerina (55); più staccate Gravina (53) e Sorrento (52). In coda, spera ancora il Bisceglie (36) che, domenica, ospita il Nola ormai salvo, mentre il San Giorgio (38) dovrà fare i conti con la Casertana, in corsa playoff. Evitano la retrocessione diretta Lavello, Nardò e Rotonda, che, però, dovranno quasi sicuramente passare dai playout per provare a salvarsi. Il Casarano, vincendo con l’Altamura, conserverebbe la categoria senza gli spareggi salvezza di fine campionato.

I tabellini della 37esima giornata:

BRINDISI-MARIGLIANESE 0-1

RETI: 33′ pt Aracri

BRINDISI (3-5-2): Cavalli (1′ st Cervellera); Esposito, Alfano, Stranieri; Morleo (33′ st Di Giulio), Triarico, Silvestro (37′ st De Luca), Zappacosta, Colaci (1′ st Rekik); Badje, Lopez (28′ st Meneses). All. Di Costanzo.

MARIGLIANESE (4-3-3): Maione; Pantano, Arrivoli (30′ st Massaro), Tommasini, De Martino; Langella, Varchetta, Faiello (40′ st De Giorgi); Marzano (17′ st Palumbo), Aracri, Esposito (32′ st De Angelis). All. Sanchez.

ARBITRO: Renzi di Pesaro.

—

FASANO-NARDÒ 3-2

RETI: 40′ pt Mancarella (N), 41′ pt Gomes Forbes (F), 28′ st Battista (F), 36′ st Camara (F), 38′ st Masetti (N)

FASANO (4-3-3): Suma; Del Col, Bianco, Capomaggio, Camara; Gorzelewski, Semenzin (19′ st Sosa), Bernardini (42′ st Convertino); Gomes Forbes (47′ st Losavio), Battista (31′ st Richella), Calabria. All. Danucci.

NARDÒ (5-3-2): Lovecchio; Trinchera (17′ st Mariano), De Giorgi, Romeo, Masetti (47′ st Gallo), Alfarano (32′ st Cavaliere); Cancelli, Caracciolo, Mancarella; Cristaldi (25′ st Caputo), Puntoriere. All. De Candia.

ARBITRO: Rispoli di Locri.

—

FRANCAVILLA IN S.-BITONTO 1-0

RETI: 18′ pt De Marco

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco; Russo, Ferrante, Nicolao; Cristallo, Melillo (41′ st Cabello), Ganci, Petruccetti (41′ st Langone), Polichetti (38′ st Antonacci); Nolè (30′ st Gentile), De Marco (46′ st Navarro). All. Ragno.

BITONTO (3-5-2): Cannizzaro; Petta (29′ st Manzo), Lanzolla, Biason (34′ pt Radicchio); D’Anna, Piarulli, Addae, Riccardi (6′ st Lattanzio), Stasi; Taurino (34′ st Iadaresta), Santoro. All. Potenza.

ARBITRO: Angelillo di Nola.

NOTE: espulso Lanzolla (B) al 26′ st Per doppia ammonizione.

—

MOLFETTA-CASERTANA 1-1

RETI: 22′ st Nicolau (C), 44′ st Gjonaj (M)

MOLFETTA (3-4-1-2): Viola; Pinto, Panebianco (33′ st Traorè), Lobjanidze; Giambuzzi, Fedel, Guadalupi (1′ st Romio), Cardamone (13′ st Dubaz); Gjonaj; Kordic, Pozzebon. All. Bartoli.

CASERTANA (4-4-2): Carotenuto; Munoz, Di Somma, Colacicchi, Monti; Felleca (35′ st Feola A.), Vicente, Vacca, Mansour (38′ st Carannante); Nicolau (46′ st Tufano), Favetta (27′ st Diaz). All. Feola V.

ARBITRO: Grieco di Ascoli.

NOTE: espulso Di Somma (C) per doppia ammonizione.

—

NOCERINA-CASARANO 4-1

RETI: 9′ pt Raimo (C), 5′ st, 8′ st, 15′ st e 40′ st Talamo (N)

NOCERINA (3-4-3): Venditti; Menichino (1′ st Mancino), Bruno, Bovo; Garofalo (41′ st De Martino), Chietti (28′ st Sellitti), Donnarumma (37′ st Saporito), Esposito; Cuomo, Talamo (44′ st De Santis), Dammacco. All. Spica.

CASARANO (4-3-3): Iannì; Vitofrancesco, Logoluso, Sanchez (22′ st Rizzo), Raimo; Dambros (39′ pt Coronese), Meduri, Fontana; Tedesco (1′ st Dellino), Santarcangelo (31′ st Perdicchia), Avantaggiato. All. Monticciolo.

ARBITRO: Agostoni di Milano.

—

NOLA-GRAVINA 1-0

RETI: 32′ st D’Angelo

NOLA (4-3-3): Cappa; D’Ascia, D’Orsi, Cassandro, Izzo (12′ st Sagliano); Sicignano (23′ st Miocchi), Acampora, Staiano; Di Dato (12′ st Coratella), D’Angelo, Ruggerio (40′ st Papa). All. Condemi.

GRAVINA (4-4-1-1): Mascolo; Di Modugno, Giglio, Gilli, Chiaradia (32′ st Leigh); Macario (12′ st Notaristefano), Borgia (19′ st Scalisi), Tuninetti (40′ st Bruno), Tommasone; Chacon; Diop. All. Summa.

ARBITRO: Poli di Verona.

—

ROTONDA-VIRTUS MATINO 2-0

RETI: 22′ pt Adeyemo, 16′ st rig. Ferreira

ROTONDA (3-5-2): Polizzi; Valenti, Giordano Sanzone; Adeyemo, Saverino, Ceesay (7′ st Palermo), Boscaglia (28′ st Actis Goretta), Leone (32′ st Garritano); Ferreira (37′ st Baldeh), Corado (29′ pt De Foglio). All. Napoli.

VIRTUS MATINO (3-5-2): Caputo; Rantucho, Patronelli (34′ st Inguscio), Meola; D’Andria (20′ st Michel), Calò (40′ st Ferramosca), Palmisano, Tarantino, Prete; Stauciuc (34′ st Ancora), Morra (34′ st Elia). All. Branà.

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina.

—

SAN GIORGIO-A. CERIGNOLA 1-6

RETI: 8′ pt rig., 19′ pt e 46′ pt Palazzo (C), 3′ st Tascone (C), 16′ st Ciccone (C), 35′ st rig. Mancino (C), 42′ st Raiola (SG)

SAN GIORGIO (4-3-3): Bellarosa; Landolfo (16′ st Greco), Cassese, Guarino, Sepe; Navas, Di Pietro (1′ st Raucci), Ruggiero (167′ st Bozzaotre); Mancini, Varela (27′ st Evacuo), Raiola. All. Ambrosino.

CERIGNOLA (3-5-2): Tricarico; Silletti, Manzo, Sirri; Russo, Giacomarro (9′ st Agnelli), Spinelli (9′ st Mancino), Tascone (28′ st Achik), Muscatiello (33′ st Dorval); Ciccone, Palazzo (15′ st Malcore). All. Pazienza.

ARBITRO: Bocchini di Roma.

—

SORRENTO-LAVELLO 2-1

RETI: 9′ pt Ripa (S), 42′ st Rizzo (S), 48′ st Tapia (L)

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Rizzo, Cacace, Mansi, Molinini; La Monica (40′ st Carrotta), Selvaggio (43′ st Iuzzino), Mezavilla (10′ st Virgilio); Petito (31′ st Tedesco), Ripa, Gargiulo (21′ st Acampora). All. Russo.

LAVELLO (4-3-3): Chironi; San Roman, Di Fulvio, Massa (39′ st Puleo), Sessa (8′ st Marrale); Militano (8′ st Verdirosi), Grande, Dominguez (30′ st Basrak), Ouattara, Tapia, Onraita. All. Zeman.

ARBITRO: Giampietro di Pescara.

—

TEAM ALTAMURA-BISCEGLIE 3-0

RETI: 44′ pt rig. e 8′ st Tedesco, 27′ st Baradji

TEAM ALTAMURA (4-4-2): Spina; Clemente (30′ st Errico), Sall, Mattera, Tazza (19′ st Castello); Cancelliere, Licchese, Serra, Baradji (37′ st Ziello); Tedesco (23′ st Molinaro), Abreu (42′ st Lorusso). All. Calabrese.

BISCEGLIE (4-3-3): Martorel; Barletta, Marino, Ligorio, Di Vittorio; izco (17′ st Camporeale), Cozza, Fucci (33′ st Crisci); Sandomenco, Acosta, Urquijo (31′ st Coletti). All. Tisci.

ARBITRO: Marangone di Udine.

NOTE: espulso Cozza (B) al 29′ st.