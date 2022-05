VIRTUS MATINO – Il Rotonda non fallisce l’obiettivo, sconfitta a testa alta per i biancazzurri

La Virtus Matino degli under esce sconfitta a testa alta da Rotonda.

Dopo aver sfiorato il gol in due occasioni, i lucani passano al 24′ con una girata vincente di Adeyemo. Il Matino gioca con coraggio e senza aver nulla da perdere e sfiora il pari con un colpo di testa di Stauciuc che costringe ad un miracolo il portiere di casa Polizzi.

Nella ripresa, salentini in gol con Stauciuc, poi annullato per offside. Si fa pericoloso anche Morra su punizione, poi arriva il raddoppio del Rotonda con un rigore trasformato da Ferreira da Luz. La squadra di Branà va a caccia del gol della bandiera e ci va vicina con Tarantino, Morra e Inguscio. In zona recupero, Actis Goretta scavalca Caputo ma, sulla linea, c’è il salvataggio di Meola.

Domenica, chiusura di campionato in casa col Brindisi.

—

IL TABELLINO

Rotonda, stadio “G. Di Sanzo”

domenica 15 maggio 2022, ore 16

Serie D/H 2021/22, goirnata 37

ROTONDA-VIRTUS MATINO 2-0

RETI: 24′ pt Adeyemo, 16′ st rig. Ferreira

ROTONDA: Polizzi, Valentim,, Leone (32′ st Garritano), Ceesay (7′ st Palermo), Giordano, Sanzone, Adeyemo, Boscaglia (28′ st Actis Goretta), Ferreira (37′ st Baldeh), Corado (30′ pt De Foglio), Saverino. All. Napoli.

VIRTUS MATINO: Caputo, D’Andria (20′ st Michel), Patronelli, Rantucho (33′ st Elia), Prete, Meola, Tarantino, Calò (41′ st Ferramosca), Morra (33′ st Inguscio), Palmisano, Stauciuc (33′ st Ancora). All. Branà.

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina.

NOTE: espulso Branà tra primo e secondo tempo per proteste.

RISULTATI E CLASSIFICA