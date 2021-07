LECCE – Mercato, non solo Gendrey: occhi su un esterno difensivo ex Bologna

Il Lecce sembra aver ultimato la ricerca degli esterni difensivi destri. Dopo aver messo gli occhi sul francese Gendrey (LEGGI QUI), il team coordinato da Pantaleo Corvino vira sulla figura di Arturo Calabresi, classe 1996, prodotto del settore giovanile della Roma, con cui esordisce in Primavera. Nel 2015-16 passa al Livorno dove gioca dieci partite in campionato (segnando anche un gol) e due in Tim Cup. Poi due annate al Brescia con una quarantina di presenze in campo (e un gol), quindi, nel 2017-18, metà stagione allo Spezia e metà al Foggia.

Esordisce in Serie A nel Bologna di Filippo Inzaghi nell’ottobre 2018, poi si trasferisce oltreconfine, all’Amiens, in Francia, dove raccoglie una ventina di gettoni in campionato. Nella scorsa annata, poca fortuna per Calabresi, con sole tre presenze in A tra Bologna e Cagliari. Nel suo curriculum, ci sono anche una cinquantina di maglie azzurre, partendo dall’Under 17 sino ad arrivare all’Under 21, sotto Luigi Di Biagio, con cui giocò anche il Campionato europeo di categoria nel 2019.

Per Calabresi, l’Us Lecce ha pronto un triennale con opzione per il quarto anno.

Intanto, la Lega di B ha reso noto gli orari delle prime due giornate di campionato. Il Lecce giocherà a Cremona domenica 22 agosto alle 20.30, e, in casa col Como, domenica 29 agosto, alla stessa ora.

(foto: A. Calabresi, ©Bologna Fc)