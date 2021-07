LECCE – Mercato, individuato in Francia l’esterno difensivo? La Primavera all’Heffort

Il Lecce è a caccia di esterni difensivi. L’ultimo nome sui taccuini del direttore dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, e del neo direttore sportivo, Stefano Trinchera, sarebbe quello di Valentin Gendrey, esterno francese, di origine guadalupense, classe 2000, in forza all’Amiens (Lega 2), con cui, nella scorsa stagione, ha giocato 21 volte (20 in campionato, una in Coppa). Gendrey ha già esordito con l’Amiens in questa stagione, giocando, sabato scorso, la prima di campionato (sconfitta interna per 1-2 della sua squadra contro l’Auxerre).

Intanto, si registrano altre due operazioni minori: la cessione in prestito di Silvio Colella, esterno difensivo 2002, al Bitonto, e l’acquisizione, a titolo definitivo, dello spagnolo Alvaro Marti de las Heras, dall’Espanol, centrocampista classe 2003 che verrà impiegato in Primavera 1.

A proposito di Primavera: la società giallorossa comunica che, per questa stagione, le gare dei ragazzi di Vito Grieco e dell’Under 17 di Simone Schipa verranno disputate all’Heffort di Parabita che diventerà uno dei centri tecnici sul territorio dell’Us Lecce. Gli allenamenti e l’attività settimanale, invece, continueranno a svolgersi regolarmente presso il Kick Off di Cavallino, che resta il centro sportivo di riferimento del settore giovanile.

(foto: V. Gendrey, ©amiensfootball.com)