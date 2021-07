VOLLEY – Olimpia Sbv Galatina, Casarano, Aurispa Libellula Lecce: le ultime di mercato

OLIMPIA SBV GALATINA – Diversi movimenti in casa Sbv. Firma il centrale Gabriel Dimitrov, classe 2001, 201 cm d’altezza, bulgaro di Ruse, con esperienze, in Italia, nelle giovanili della Luve Civitanova, Agropoli, Diac Trentino, Materdomini Castellana (campione d’italia under 14); quindi passa al Perugia (under 16 e C), Vero Volley Monza (B), con annessa partecipazione alle finali nazionali under 18. Con la Vero Volley esordisce in A1 nel 2019-20. nella scorsa stagione, poi, ha militato nell’Ottaviano. Ora arriva nel Salento per sostituire Alberto Elia. Riconfermato nel gruppo della prima squadra Stefano Pepe, centrale galatinese che, nella scorsa stagione, si è suddiviso tra A3 (col doppio esordio in Campionato e Coppa Italia), Serie C e under 19. Il ds Santo Buracci conferma di essere al lavoro per un opposto di grande spessore.

LEO SHOES CASARANO – Il riepilogo delle ultime ufficialità in casa rossazzurra: per il secondo anno consecutivo, ci sarà ancora il libero Francesco Pierri, affidabile atleta, artefice di una crescita tecnico-tattica che, nello scorso campionato, ha raggiunto percentuali incredibili. Conferma anche per lo schiacciatore Simone Baldari, classe 1998 per 194 cm, tra i migliori schiacciatori del girone nella scorsa annata. Il Casarano punta ancora anche su Matteo Paoletti, opposto, uno dei più positivi della scorsa, storica, annata. Nuovo arrivo, invece, quello dello schiacciatore slovacco Michal Petras, classe 1996, 191 cm, con esperienze in Slovacchia, Germania, Austria e Svizzera, all’esordio nel nostro Paese. Novità anche in cabina di regia: la Leo Shoes si affida al giovane talento salentino Federico Ciardo, alessanese, classe 2003 per 183 cm, che vanta diversi titoli conquistati nelle categorie giovanili e anche la partecipazione ad alcuni stage della nazionale di categoria. Ultima, in ordine cronologico, l’operazione che il ds Anastasia ha chiuso con ikl regista Alessandro Ribecca, classe 2003, milanese trapiantato in Sicilia e cresciuto nello Sciacca e a Vibo Valentia.

AURISPA LIBELLULA LECCE – Due nuove ufficialità in casa Aurispa: si tratta di Fiorenzo Melcarne, classe 2000, centrale di 184 cm, e di Vincenzo Lisi, sciacciatore classe 2003 di 180 cm, entrambi cresciuti nel florido vivaio di casa.