LECCE – Gabriel chiama i tifosi: “Con loro sugli spalti saremo avvantaggiati in un B tosta”

Oggi è toccato al portiere brasiliano del Lecce Gabriel Vasconcelos Ferreira prendere parola in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Folgaria.

Questo il suo mini bilancio sul ritiro: “Penso che stiamo lavorando molto bene. Il ritiro serve per questo, ovvero caricare e mettere benzina per il futuro. Stiamo raggiungendo gli obiettivi prefissati dal punto di vista della preparazione atletica, fisica e tecnico tattica, quindi siamo soddisfatti. Anche per il lavoro tra noi portieri. Con Gigi Sassanelli ci conosciamo bene e sappiamo cosa fare”.

Poi il punto sul lavoro con Baroni: “Con il mister ci stiamo iniziando a capire. Stiamo studiando cosa lui vuole. Ogni tecnico ha le sue richieste, è nostro compito metterci a sua piena disposizione per soddisfarle nel tempo”.

In una Serie B così tosta servirà l’aiuto dei tifosi: “Sarà un torneo duro e difficile, lo sappiamo e dovremo prepararci al meglio per arrivare pronti. Noi abbiamo le nostre forze e le nostre qualità da mettere in mostra. Il VAR? E’ positivo, aiuterà gli arbitri. Il ritorno dei sostenitori è bellissimo, per noi è un vantaggio ed il nostro pubblico mette grande pressione sugli avversari. L’anno scorso ci è mancato moltissimo”.