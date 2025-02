LECCE – La rivincita di Marco Giampaolo: i giallorossi hanno ritrovato gioco e punti

L’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Lecce ha segnato una svolta significativa per la squadra salentina, impegnata nella lotta per la salvezza in Serie A. Nonostante i dubbi iniziali dovuti ai precedenti insuccessi nella carriera dell’allenatore, Giampaolo è riuscito a imprimere una nuova identità tattica e a ottenere risultati positivi, risollevando le sorti del club di via Costadura.

Un impatto immediato

Dopo l’esonero di Luca Gotti, il Lecce ha affidato la guida tecnica a Giampaolo, il quale ha subito dimostrato la sua capacità di incidere sulla squadra, confermando l’ennesima intuizione di Pantaleo Corvino. Nelle prime otto partite sotto la sua gestione, i giallorossi hanno raccolto 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Questo rendimento ha permesso al Lecce di uscire dalla zona retrocessione e di posizionarsi, attualmente, al 13º posto in classifica con 24 punti, a pari punteggio con il Cagliari.

Le innovazioni tattiche introdotte

Giampaolo è noto per la sua filosofia di gioco basata sul possesso palla e sulla costruzione dal basso. Al suo arrivo, ha apportato diverse modifiche al sistema di gioco del Lecce. Durante le sessioni di allenamento, la squadra è stata schierata con un 4-2-3-1 o un 4-3-3 asimmetrico, con variazioni tra le fasi di possesso e non possesso. In fase difensiva, il modulo si trasforma in un 4-4-1-1 con pressing alto, mentre in fase offensiva i terzini (soprattutto Gallo a sinistra) avanzano sulla linea dei centrocampisti e gli esterni esterni offensivi si accentrano per meglio supportare la punta centrale.

Questa impostazione ha permesso al Lecce di avere un approccio più dinamico e aggressivo, migliorando la fluidità del gioco e la capacità di creare occasioni da gol. Giampaolo ha enfatizzato l’importanza del possesso palla e della costruzione ragionata dell’azione, cercando di coinvolgere tutti i reparti nella manovra offensiva. Ha inoltre lavorato sulla fase difensiva, implementando un pressing alto per recuperare rapidamente il possesso e mettere sotto pressione gli avversari.

Rinascita di giocatori chiave

Sotto la guida di Giampaolo, alcuni giocatori hanno trovato nuova linfa e hanno migliorato significativamente le loro prestazioni. Nikola Krstović, ad esempio, ha mostrato una notevole prolificità sotto porta, diventando il calciatore con più tiri in Serie A e raggiungendo quota sette gol in stagione.

Ante Rebic, decisivo in partite importanti, come per esempio contro la Juventus, dalla partita di Cagliari (in cui ha rimediato un’espulsione) in poi ha perso terreno nelle gerarchie del mister.

Giampaolo ha dimostrato abilità nel valorizzare le caratteristiche dei singoli giocatori, adattando il sistema di gioco per esaltarne le qualità. Ha inoltre dato fiducia a giovani talenti, integrandoli gradualmente nella formazione titolare e favorendone la crescita.

Una nuova mentalità

Oltre agli aspetti tattici, Giampaolo ha lavorato sull’aspetto mentale della squadra, instillando una mentalità vincente e combattiva. Ha sottolineato l’importanza di affrontare ogni partita con determinazione e concentrazione, indipendentemente dall’avversario. Questo approccio ha portato a un aumento della fiducia all’interno del gruppo e a una maggiore coesione tra i giocatori.

Il tecnico ha anche enfatizzato la necessità di mantenere alta l’intensità durante gli allenamenti, preparando la squadra a sostenere ritmi elevati durante le partite. Ha incoraggiato i giocatori a prendersi responsabilità in campo, promuovendo una cultura del lavoro e del sacrificio per il bene collettivo.

Nonostante i progressi evidenti, la strada verso la salvezza è ancora lunga e irta di ostacoli. Confrontando le quote serie a della giornata, ci si rende conto che i salentini avranno ancora tanta strada da fare per raggiungere la certezza aritmetica della permanenza in massima divisione. Il Lecce dovrà continuare a lavorare sodo per mantenere la categoria, affrontando con la stessa determinazione le prossime sfide. La gestione delle risorse umane e la capacità di adattamento tattico saranno fondamentali per superare le difficoltà che si presenteranno nel corso della stagione.

Giampaolo dovrà inoltre gestire al meglio le rotazioni della rosa, considerando gli impegni ravvicinati e le eventuali assenze per infortuni o squalifiche. La profondità della rosa e la capacità di tutti i giocatori di farsi trovare pronti saranno elementi chiave per il successo del Lecce.