ECCELLENZA – Brilla Campi, Gallipoli, Novoli, infrasettimanale col sorriso: i tabellini della 30ª

Ultimo turno infrasettimanale smaltito in Eccellenza pugliese. La trentesima giornata ha registrato il sorprendente passo falso dell’Acquaviva sul campo dell’ormai spacciato Arboris Belli e il conseguente aggancio al secondo posto da parte del Polimnia, a valanga sul Foggia Incedit. Semaforo rosso per il Galatina battuto dal Brilla Campi che infila la terza vittoria consecutiva e migliora la sua classifica che si era fatta decisamente deficitaria dopo aver conquistato un solo punto dalla 21esima alla 27esima giornata. A marcia spedita anche il Gallipoli che ora vede il quinto posto distante solamente due punti. Per la squadra di Sportillo, successo sul Corato, sesto nelle ultime otto partite. Sono quattro, invece, le vittorie consecutive per il Novoli che passa a Molfetta mentre cade malamente il Racale a Bari contro il Bitonto: per i biancocelesti si allunga a quattro la serie negativa senza vittorie. Per la zona promozione diretta (Barletta) e la zona retrocessione diretta (Arboris Belli, Ginosa, Molfetta) i giochi sembrano ormai fatti. Restano da delinearsi, nelle ultime otto giornate, le griglie di playoff e playout.

I tabellini della 30esima giornata:

BRILLA CAMPI-GALATINA 3-1

RETI: 32′ pt Candido (G), 28′ st e 35′ st Caravaglio (BC), 90+3′ Mascarenhas (BC)

BRILLA CAMPI: De Matteis, De Luca (20′ st Attanasio), Cucci, Iaia, Tondo, Torres, Carlucci (13′ st Romero), Caravaglio, Facecchia (20′ st Mascarenhas), Marti, Poleti (38′ st Carrozzo). All. Patruno.

GALATINA: Passaseo, Sorino (24′ st Lo Basso), Mancarella J., Fruci, Arnesano, Monteduro, Candido (37′ st Cilenti), Romano (36′ st Gueye), Mancarella G., Molina (24′ st Marzio), Mariano. All. Tartaglia.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

GALLIPOLI-CORATO 3-0

RETI: 25′ pt Amarildo, 2′ st e 43′ st Ramirez

GALLIPOLI: Menendez, Iborra, Galan, Benvenga, De Vito, Sansò, Prinari, Tarantino (15′ st Morleo), Amarildo (28′ st Galloni), Scialpi, Ramirez. All. Sportillo.

CORATO: Lacirignola, Ripanto, Suriano, Colaci, D’Alba, D’Argenio (27′ st Massari), Volpe, Joof, Campitiello (27′ st Ingredda), Frappampina, Sidibe. All. Diaw.

ARBITRO; Fiorino di Bari.

—

N. SPINAZZOLA-MANDURIA 3-0

RETI: 12′ pt Bux, 27′ pt Corado, 34′ st Bonanno

N. SPINAZZOLA (f.i.): Liso, Cappellari, De Gioia, Bocchino, Losappio, Diomade, Bux, Colonna, Corado, Mbaye, Bonanno. All. Zinfollino.

MANDURIA (f.i.): Maggi, Farucci, Chiochia, Stranieri, Cutrone, De Sousa, Balanda, Coronese, Sosa, Zuccaro, Perchaud. All. Marsili.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

—

GINOSA-S. MASSAFRA 0-3

RETI: 2′ st Serafino, 33′ st Girardi, 43′ st Russo

GINOSA: Coletta, Fede, Larizza, Lippo, Giaracuni, Patronelli (15′ st Faye), Kajal, Schirizzi (24′ st Verdano), Ferrero, Gatto (31′ st Illiano), Gallitelli (1′ st Lovecchio). All. Passariello.

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Pavone (35′ st Galetta), Secondo (29′ st Maiorino), D’Arcante, Fabiano, Amatulli, Perrino (18′ st Girardi), Richella, Serafino (46′ st Mirizzi), Quazzico (25′ st Tinelli). All. Malacari.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

—

BITONTO-ATL. RACALE 1-0

RETI: 20′ st Demichele

BITONTO: Addario, Marchitelli, Cantalice, Petitti (3′ st Trofo), Cannito, Senè (45′ st Napoli), Lacassia, Bozzi (8′ st Demichele), Filoni, Aprile, Ungredda (39′ st Grumo). All. Modesto.

ATL. RACALE: Ferraris, De Donno (17′ st Gravina), Guevara, Milessi (24′ st Romano), Layus, Filippi Filippi, Pennetta (17′ st Portaccio), Flordelmundo, Gutierrez, Barbero (31′ st Santomasi), Centonze. All. Calabuig.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

NOTE: Nell’intervallo espulsi Lacassia (B) e Gutierrez (R) per reciproche scorrettezze.

—

MOLFETTA-NOVOLI 0-2

RETI: 8′ pt Calò, 14′ st Garnica

MOLFETTA (f.i.): Lutzardo, Thiam, Mastrorilli, Dell’Endice, Cianci, Esposito, Vino, Kamara, Romnio, Secka, Colamesta. All. Carbone.

NOVOLI (f.i.): Suma, D’Andria, La Marina, Maccarrone, Lobjanidze, Calò, Garnica, Soares, Pignataro, De Blasi, Ginard. All. Luperto.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

ATL. ACQUAVIVA-ARBORIS BELLI 1-1

RETI: 35′ pt Taal (AC), 41′ st Garcia (ARB)

ATL. ACQUAVIVA: Sanrocco, Di Cillo (35′ st Pesce), Asselti, Taal, Difino, Bonasia, Guglielmi, Gernone, Bongermino, Marasciulo (42′ st Capozzo), Novelli (35′ st Vigna). All. Leonino.

ARBORIS BELLI: Menegatti, Angelini, Cerfeda (1′ st Natola), Mezzapesa, Convertino, Fumarola, Laguardia, Turnone (17′ st Calderon), Fernandez (40′ st Garcia), buccoliero (23′ st Ganoshi), Torrisi (7′ st Taldone). All. Solidoro.

ARBITRO: Torre di Barletta.

—

POLIMNIA-FOGGIA INCEDIT 5-0

RETI: 4′ pt e 23′ pt Ramos, 23′ st rig. e 44′ st Lanzone, 42′ pt Camara

POLIMNIA: Rizopoulos, Avantaggiati, Divittorio (20′ st Bruno), Zaccaria (36′ st Mari), Gernone, Zizzi, Loseto (9′ st Urbano), Tirera (14′ st Prekducaj), Camara (26′ st Oliveros), Ramos, Lanzone. All. Anaclerio.

FOGGIA INCEDIT: De Troia, Rubino, Spinelli (41′ st Dascoli M.), Stele, Rodriguez, De Palma (30′ st Lazazzara), Cormio, Cicerelli, Bevilacqua (36′ st Cortopasso), Colella, Siclari (11′ st Pissinis). All. La Salandra.

ARBITRO: Ramundo di Paola.

—

UC BISCEGLIE-CANOSA 2-3

RETI: 10′ st Ciannamea (C), 18′ st Talin rig. (C), 20′ st rig. e 33′ st Amoroso (UC), 46′ st Lamacchia (C)

UC BISCEGLIE: Lullo, Daleno, Guglielmi (19′ st Miano), Monopoli, Dicorato, Paolillo, Andriano (16′ st Suriano), De Blasio, Farinola, Amoroso, Saani (43′ st Pelosi). All. Monopoli.

CANOSA: Tarolli, Milano, Lamacchia, Santoro, Gomes (28′ pt Pignataro), Talin, Coco (28′ pt Ciannamea), Barrasso (26′ st Martinez), Jimenez, Mangialardi, Gomis. All. Lanotte.

ARBITRO: Matera di Bari.

—

BARLETTA-BISCEGLIE rinviata al 20/2