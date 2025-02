LECCE – Sala, una freccia in più a sinistra: “Pronto ad una sana competizione con Gallo”

Ultimo in ordine di presentazioni alla stampa, il nuovo vice-Gallo Marco Sala è stato presentato dal Lecce. Ecco le sue prime parole da calciatore giallorosso:

ASPETTATIVE. «Mi auguro di poter esordire presto con questa maglia e in questi mesi voglio fare il meglio possibile per convincere la società a puntare su di me anche perchè sono rimasto piacevolmente colpito».

IL BOLOGNA. «Ho visto una squadra consapevole di quello che è il suo campionato. Il compagni hanno lottato su ogni pallone, contro una squadra che gioca la Champions League. Un Lecce che avrebbe meritato qualcosa di più. Una partita super positiva».

STREFEZZA. «Con Gabri ho giocato anche alla SPAL. Ci ho parlato prima di arrivare a Lecce, sia lui che Mauro Vigorito mi hanno parlato benissimo della società e della piazza perché qui si fa calcio vero in uno stadio bellissimo».

VICE GALLO. «Non sono considerazioni che devo fare io. Quello che posso fare è di mettermi a disposizione e della squadra. Anche a Como avevo Moreno davanti a me, ma penso che con il lavoro durante la settimana posso provare a raggiungere i miei obiettivi. La stagione è lunga e c’è bisogno di tutti. Io sono qui con l’obiettivo di giocare il più possibile. Tony l’ho conosciuto bene questa settimana, è un bravissimo ragazzo e abbiamo anche legato, ci sarà una sana competizione per il bene del Lecce»·

DIFFERENZE COMO LECCE. «Sono due club differenti. Una società come quella di Lecce ti fa sentire una vicinanza più importante. Ho visto il presidente già quattro cinque volte. Mi hanno mostrato tutti i progetti che ci sono tra cui il centro sportivo. Rispetto a Como il calore e la vicinanza del club rappresenta un aspetto molto importante. Questo è un momento in cui le cose vengono fatte in modo giusto e penso che possa essere molto importante per raggiungere il sogno della salvezza, da quest’anno passano molti aspetti».

LOTTA SALVEZZA. «Como è una realtà particolare, la loro classifica non rispecchia il valore dei giocatori che sono arrivati. Se però il Como è in questa posizione significa che hanno avuto delle difficoltà nel corso dei primi mesi. Lecce e Como sono due squadre diverse, perchè a Lecce ci sono tanti giovani affamati che vogliono consacrarsi in questa grande realtà e questo è un aspetto molto positivo. Contro il Bologna ho visto un atteggiamento umile e di aiuto reciproco, in cui si attacca e si difende in undici e questo non lo possiamo perdere per puntare alla salvezza. Ho visto un buon livello in questa serie A, sappiamo che ogni partita dobbiamo lottare già a partire dal prossimo impegno contro il Monza».