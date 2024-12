LECCE – Pantaleo Corvino taglia il traguardo delle mille partite nei professionisti

Secondo quanto riporta la società, Pantaleo Corvino, nella gara contro la Lazio, ha raggiunto il traguardo delle mille partite in carriera da dirigente tra Serie A, B, Coppe e in 25 stagioni da direttore sportivo/tecnico di Lecce, Fiorentina e Bologna.

Il dettaglio:

Serie A: 688 partite (270 col Lecce);

Serie B: 194 partite (152 col Lecce);

Coppa Italia: 70 partite (38 col Lecce);

Playoff: 6 partite (2 col Lecce);

Champions League: 18 partite;

Coppa Uefa: 16 partite;

Europa League: 8 partite

Per un totale di mille partite nei professionisti.

A ciò si aggiungono due dati: i quattro campionati di Serie B vinti su cinque disputati (il non vinto è quello del Lecce, terminato in semifinale playoff nel 2020-21) e i dieci campionati di Serie C, per un totale di oltre 1.600 partite in carriera, partendo dalla Terza Categoria fino alla Champions League.