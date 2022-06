LECCE – Il programma delle amichevoli: c’è anche il Bochum (Bundesliga)

Diramato il programma delle amichevoli che il Lecce affronterà durante il ritiro di Folgaria (Tn) che raggiungerà dal pomeriggio di giovedì prossimo.

La prima amichevole per Hjulmand e compagni sarà quella di martedì 5 luglio contro i dilettanti del Postal Calcio (Burgstall), squadra dell’omonimo Comune in provincia di Bolzano, militante in Seconda Categoria altoatesina. Si giocherà a Folgaria, fischio d’inizio alle ore 17.

Il secondo test per il Lecce è in programma per sabato 9 luglio alle ore 17 a Rovereto contro la locale formazione, neopromossa in Eccellenza dopo aver vinto il proprio girone di Promozione trentina.

La terza amichevole del ciclo è quella contro il Bochum, formazione tedesca classificatasi al 13esimo posto nell’ultima stagione di Bundesliga. Si scenderà in campo alle ore 17.30 di mercoledì 13 luglio a Bressanone.