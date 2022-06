BASKET A2/m – Andrea Pasca Nardò, Hdl è il nuovo ‘title sponsor’

Il “title sponsor” dell’Andrea Pasca Nardò nella prossima stagione di Serie A2 sarà HDL-Handling Delivery Logistics, azienda con esperienza ultraventennale nel settore della logistica, tra i top del settore.

Estrema soddisfazione da parte dell’Amministratore Unico di HDL, Tommaso Greco: “Grazie all’amicizia che mi lega a Marco Papadia, già durante la scorsa stagione agonistica come HDL ho scelto di sostenere questo progetto tra i Main Sponsor, ma quest’anno ho deciso di rilanciare e diventare Title Sponsor, spinto da questo lungimirante ambiente e dal connubio vincente che certamente si creerà tra azienda e club. Davvero orgoglioso di poter accostare la denominazione HDL sulla canotta della Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò, che si appresta ad affrontare il secondo campionato consecutivo in una serie ambita e dal blasone nazionale come la A2. Insieme raggiungeremo grandi traguardi!”

La nuova denominazione societaria, dunque, sarà da ora in avanti individuata in: HDL “Andrea Pasca” Nardò.

La soddisfazione di Marco Papadia, vVicepresidente granata: “Sono davvero contento della vicinanza e della fiducia dimostrataci dall’amico Tommaso. Ci affianchiamo per il secondo anno consecutivo ad un’azienda storica ed organizzata, gestita da professionisti del settore. Sono certo che sia solo l’inizio di una lunga “spedizione” vincente…”