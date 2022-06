TENNISTAVOLO – Ennesimo successo per Grazia Turco, è bronzo ai campionati paralimpici di Rimini

Ennesimo successo di una carriera straordinaria per Grazia Turco, che, ai campionati paralimpici di tennistavolo, svoltisi nei giorni scorsi a Rimini, ha centrato il terzo posto assoluto e, quindi, la medaglia di bronzo. Turco si è messa anche in luce nel doppio misto insieme a Francesco Forenza, battagliando sino all’ultimo punto, prima di venire eliminati. Grande soddisfazione anche per la sua società, Utopia Sport, da poco promossa in C2.

“Dopo tre anni di assenze per via del Covid è finalmente abbiamo ripreso l’attività a tamburo battente – spiega Turco -. Merito del lavoro egregio svolto con grande passione dall’allenatore Andrea Sciuga che è si è rivelato determinante sotto tutti i punti di vista in virtù delle sue competenze. Utopia sport ha vissuto un anno pieno tra competizioni, allenamenti e anche attività promozionali e progetti scolastici volti all’integrazione con tecnici di alto livello come Gianpiero e Andrea Turco. Siamo stati nelle scuole Primarie e Secondarie di Gagliano, Brindisi , Castrì di Lecce e Martano. E abbiamo dato vita a diverse manifestazioni di inclusione sociale nei Comuni di Novoli, Trepuzzi, Lecce e Corigliano”.