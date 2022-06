LECCE – Ufficiale, Frabotta è il terzo ingaggio giallorosso: la scheda dell’esterno scuola Juventus

Da stamani, Gianluca Frabotta è un nuovo calciatore dell’Us Lecce. L’esterno difensivo scuola Juventus, classe 1999, arriva nel Salento con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto per il Lecce e di controriscatto per la Juventus. Frabotta era giunto a Lecce nel tardo pomeriggio di sabato per svolgere le visite mediche di rito. È il terzo ingaggio ufficiale, in ordine cronologico, per la stagione 2022/23, dopo quelli di Federico Brancolini e di Assan Ceesay.

LA SCHEDA DI FRABOTTA – È lo stesso Pantaleo Corvino a puntare su Frabotta nella stagione 2015-16, quand’era direttore sportivo del Bologna. Lo scova in una piccola società romana e gli manda il biglietto per il capoluogo felsineo, dove va a rinforzare l’Under 17 rossoblù, esordendo anche nel torneo di Viareggio, ma anche in Primavera. L’esterno continua il suo percorso di crescita nel vivaio bolognese anche nella stagione successiva, senza la supervisione di Corvino che si separa dal club nel mese di maggio del 2016, militando nella formazione Primavera e cominciando a frequentare, seppur senza mai scendere in campo, il gruppo della prima squadra, a quei tempi allenata da Roberto Donadoni. Con altre 26 presenze in Primavera, così come nella stagione precedente, Frabotta, nel 2017-18, è pronto per andare altrove a “farsi le ossa”. Nel 2018-19 si divide tra l’esperienza al Renate e quella al Pordenone, sempre in Serie C, cominciando ad arricchire il suo curriculum con delle presenze in campo professionistico, ma anche con dei trofei (campionato e Supercoppa di C col Pordenone). Nell’estate del 2019, la Juventus punta sull’esterno, prelevandolo dal Bologna per centomila euro e parcheggiandolo nella sua Under 23, impegnata nel campionato di Serie C, esordendo, in maglia bianconera con Fabio Pecchia in panchina e accumulando, tra campionato (e playoff) e Coppa, 26 presenze e un gol e vincendo la Coppa Italia di Serie C. Il premio per il suo buon rendimento è l’esordio in Serie A con Maurizio Sarri nell’ultima giornata del campionato 2019-20, Juventus-Roma 1-3 il 1° agosto, diventando, di fatto, Campione d’Italia coi bianconeri.

Nel 2020-21, il neo tecnico bianconero, Andrea Pirlo, decide di aggregarlo alla prima squadra in maniera costante. Frabotta esordisce in Champions League e in Coppa Italia e, a fine stagione, annovera 15 presenze totali coi bianconeri, giocando soprattutto come esterno/mezzala sinistra di centrocampo. Meno brillante nella seconda parte di campionato, quando, gradualmente, esce dai radar di Pirlo, complice anche una fastidiosa pubalgia. Con la Juventus, partecipa alle vittorie di Coppa Italia e Supercoppa 2020-21.

Max Allegri, che sostituisce Pirlo a inizio 2021-22, non crede in lui e la società decide di smistarlo al Verona. Una stagione, quella di Frabotta, ancora costellata da lunghi e fastidiosi infortuni, prima al polpaccio, poi agli adduttori. Il tempo di superare tali guai muscolari e la stagione è già finita, con soli 18 minuti giocati con la casacca scaligera. Rientrato a Torino per fine prestito, arriva a Lecce per rilanciarsi. Le potenzialità ci sono tutte.