NARDÒ – Andrea Corallo non è più il ds granata: “Non mi rimprovero nulla, ho dato tutto per società e maglia”

Dopo otto anni, Alessandro Corallo non è più il direttore sportivo del Nardò Calcio. Lo ha comunicato, nelle scorse ore, la società granata: “Da parte nostra – si legge – il più grande ringraziamento per aver partecipato questo percorso in maniera semplice e spontanea, affettuosa ed amichevole, un segmento di vita che mai ha anteposto interessi personali, dacché amicizia, fiducia e bellezza della condivisione sono state le priorità”.

Le parole dell’ex ds del Nardò: “Mi sento di ringraziare tutti, ma proprio tutti, coloro che mi sono stati al fianco in questi anni. Partendo da Maurizio Fanuli, che mi ha dato l’opportunità di ricoprire un ruolo fondamentale in una società e in una città che sente il calcio come pochi, fino ad arrivare ad Alessio Antico e Silvano Toma. Nel mezzo tutti coloro che questo meraviglioso sport mi ha fatto conoscere ed apprezzare. Ringrazio i tifosi del Nardò, sempre meravigliosi e spinti da una passione unica, ringrazio anche coloro che mi hanno criticato; lo accetto, fa parte del gioco. Sento di aver dato tutto per la società e la maglia, non mi rimprovero nulla sapendo di aver agito in totale limpidezza, semplicità e disinteresse. L’ultima stagione mi ha segnato per le tante vicissitudini, ma, fra le tante situazioni negative, ritengo che siamo stati bravi a conservare la categoria. Ho bisogno di staccare la spina, ma Nardò è nel mio cuore, e la considero una seconda casa”.

L’Ac Nardò aggiunge: “A scanso di equivoci e di fuorvianti articoli apparsi in questi giorni sulle varie testate e sui social, queste le reali motivazioni alla base di questa scelta, che non sono assolutamente legate a questioni di budget per l’annata sportiva a venire, e per la quale è in atto un lavoro certosino, partendo dal versante organizzativo. L’A.C. Nardò è al lavoro per l’allestimento dell’equipe tecnica che affronterà con la giusta serenità e forza la stagione 2022-2023. A breve le desiderate informazioni”.