CICLISMO – Ciccarese (Airone Team Costructions) campione d’Italia Master M3 a Fermo

Fabio Ciccarese (Airone Leo Constructions) si è laureato campione d’italia di ciclismo Master categoria M3 nei recenti campionati italiani Master disputatisi a Monte Urano (Fermo).

Ciccarese ha coperto i 75 km di percorso nel tempo di 1h45’39″50, viaggiando ad una media di 38,62 km/h, riuscendo ad anticipare di 20 centesimi Gaetano Del Prete (Euronix Team) e Simone Zugarini (Ciclistica Senese).

Grande prova che ha permesso a Ciccarese di indossare la maglia tricolore e dare lustro all’Airone, capitanata da Elia Aggiano e presieduta da Ivano Telesca: “Dopo 9 anni lontano dalle competizioni, mi rimetto in gioco spinto ed incoraggiato dal mio amico ed ex professionista Elia Aggiano e dai fratelli Leo, vincendo la mia prima corsa e riconquistando la maglia Tricolore nella categoria Master 3 – dichiara Ciccarese -. La terra marchigiana mi porta fortuna perché vinsi nel 2010, in quel di Castel di Lama, il titolo di Campione Italiano Master 1”.