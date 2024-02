LECCE – Il club preannuncia novità su centro sportivo e interventi allo stadio

L’US Lecce pone in essere i primi atti per la futura realizzazione del centro sportivo di proprietà.

Ieri, il club ha comunicato che il CDA ha deliberato, all’unanimità, la realizzazione del centro sportivo, approvando il relativo budget per l’immediata acquisizione dei terreni per la costruzione dell’impianto. Nel colloquio di pochi giorni fa nella sede del Nuovo Quotidiano di Puglia (QUI), il presidente Saverio Sticchi Damiani aveva preannunciato la scelta, affermando che il centro sarebbe sorto nel cuore della provincia ma a pochi chilometri da Lecce. Per la prima volta nella sua storia, quindi, l’Us Lecce avrà un centro sportivo di sua proprietà. I dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni in un’apposita conferenza stampa.

Poco fa, il sodalizio giallorosso ha anche comunicato che sono stati ultimati, presso lo stadio Via del Mare, una serie di interventi tesi ad implementare gli standard di sicurezza, scelta presa dopo il ferimento della tifosa leccese presente in Curva Sud in occasione di Lecce-Napoli del settembre scorso. La società, si legge nella nota, “si è fatta carico delle spese relative alla realizzazione di tali interventi, tra cui l’installazione di reti antilancio nell’anello superiore tra il settore Ospiti e la curva Sud, al fine di garantire una maggiore sicurezza per i fruitori di tali settori dello stadio”.