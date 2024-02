LECCE – D’Aversa e la capolista Inter: “Nulla è impossibile. Baschirotto c’è, valuto chi sarà con lui”. I convocati

Il Lecce è sceso in campo nel pomeriggio di oggi per la rifinitura della vigilia di quella che si presenta come la sfida più proibitiva di tutte, quella con la capolista Inter. A presentare la gara in conferenza stampa è stato il tecnico Roberto D’Aversa.

Innanzitutto si è parlato della situazione relativa a Federico Baschirotto: “Si è allenato e ha saltato solo un giorno. Non potrà avere problemi per la partita. Sceglierò domani chi giocherà, mancano difensori centrali ma potrebbero mancare anche alternative a centrocampo. La pioggia? Affrontiamo l’Inter, è una squadra che viene da nove vittorie, sono forti tecnicamente e fisicamente a prescindere dal meteo, lì anche incide su qualche scelta”.

Sulle fasce d’attacco la situazione è invece questa: “Pierotti migliora dal punto di vista fisico, l’ambientamento richiede tempo, ma c’è. Banda ha recuperato, vediamo se può partire dall’inizio, ha avuto un problema ma è stato recuperato”.

Il tecnico è poi tornato sui ko con Bologna e Torino: “Sono state due partite molto legate agli episodi. Il Bologna ha una grande squadra pur avendo un grande nome. Dove avremmo avuto la possibilità con occasioni clamorose non ci siamo riusciti. Gli episodi hanno cambiato quella col Torino, non ricordo loro occasioni nel primo tempo e non ci è stato concesso un rigore. Detto questo, noi lavoriamo su cosa possiamo migliorare e prima delle due trasferte abbiamo vinto con la Fiorentina in quel momento molto in alto in classifica. Domani è una gara difficoltosa, ma noi andremo per fare la prestazione, andremo in campo tutto, nel calcio nulla è impossibile anche se in campo di fronte c’è l’Inter”.

L’avversario è di quelli tosti, ma nulla è impossibile: “Nel 2024 l’Inter ha sempre vinto in 9 partite. Se si ragiona sui numeri ci facciamo influenzare dal fatto che è impossibile fare risultato. Nel calcio di impossibile non c’è nulla. Per salvarsi servono anche i colpi contro le grandi squadre. Su 24 punti, 19 ne abbiamo fatti in casa. Dobbiamo andare in campo spinti dal nostro pubblico giocando con intensità contro loro che hanno giocato anche la partita di Champions. In mediana ho i soliti dubbi, i ragazzi si allenano al massimo, farò le scelte in base alle loro caratteristiche e alle nostre”.

I convocati per Lecce-Inter:

PORTIERI: Borbei, Falcone, Samooja;

DIFENSORI: Baschirotto, Gendrey, Gallo, Touba, Venuti, Esposito;

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani;

ATTACCANTI: Almqvist, Banda, Burnete, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone.