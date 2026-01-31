LECCE – Di Francesco tra Torino e mercato: “Dopo lunedì farò delle scelte. Domani approccio importante”

Conferenza stampa della vigilia in casa Lecce, con il tecnico Eusebio Di Francesco a presentare come di consueto la partita sul campo del Torino.

NGOM E FOFANA. «Si stanno inserendo bene tutti e due. Ci vuole un po’ di tempo per capire i meccanismi che arrivano nelle due fasi. Mi auguro che possano recepire al meglio quello che possono dare a questa squadra e quello che possono dare a queste formazione e ai loro compagni di squadra. Dobbiamo essere bravi a sfruttare al meglio le loro qualità. Lo stesso discorso vale anche per Gandelman».

MARCHWINSKI. «Ha bisogno di giocare, devo fare delle scelte, dopo lunedì faremo delle scelte e valuteremo. Però quando si allena avere così tanti giocatori, qualcuno viene penalizzato. Io lavoro per mettere in campo quello che ci serve la domenica non siamo all’oratorio. Per questo mi tocca penalizzare qualcuno, però io devo pensare al bene del Lecce e talvolta faccio delle scelte che possono non piacere».

TORINO. «Me lo aspetto molto arrabbiato non ci sarà un’ambiente favorevole per loro, mi aspetto un grande approccio. E’ ovvio che dovremmo immediatamente la nostra forza per sedarli e per cercare di contrapporci. Hanno giocatori ed elementi di qualità. Per potenzialità meriterebbe altre posizioni. Noi dobbiamo provare a fargli male».

DUBBI. «Gaspar o Siebert è uno dei dubbi che ho in questo momento. Per quanto riguarda i convocati, non ci sarà Fruchtl. Stulic non è al meglio, decideremo domani mattina, cosi come Ndaba che non è tra i convocati».