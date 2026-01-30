LECCE – Il congedo di Kaba via social: “Qui sono cresciuto, mi mancate già”

Dal suo profilo Instagram, Momo Kaba ha voluto salutare Lecce il popolo giallorosso con parole di profondo affetto.

“È qui che sono cresciuto. Ho imparato cosa significa lottare ogni settimana, in un club alimentato da una passione autentica, una città accogliente e tifosi sempre al fianco della squadra. Grazie alla dirigenza, allo staff, ai miei compagni di squadra e a tutte le persone che lavorano nell’ombra per la loro fiducia e il duro lavoro quotidiano. Grazie anche ai tifosi per l’energia del Via del Mare; è indimenticabile. Vi auguro il meglio per la fine della stagione e tanta forza per assicurarvi la salvezza. Per quanto mi riguarda, mi unisco all’FC Nantes fino alla fine della stagione, desideroso di affrontare una nuova sfida. Mi mancate già. A presto”.