LECCE – Carica Fofana: “Un orgoglio essere qui. Gioco dove vorrà il mister”

Non solo Oumar Ngom, ma anche Sadik Fofana è stato presentato oggi alla stampa. Il neo centrocampista del Lecce ha parlato delle sue prime impressioni giallorosse.

Così in sala stampa: “Sono un calciatore fisico, veloce, mi piace giocare palla al piede e penso di poter dare un contributo alla squadra”. Sul ruolo: “Sono forte soprattutto difensivamente, nella zona arretrata. Ho anche caratteristiche offensive. Posso giocare in qualunque posizione vorrà mister Di Francesco”.

Arriva in A dopo un passato nel Bayer Leverkusen, pur senza mai debuttare: “La Serie A è un grande campionato, senza voler sottovalutare o screditare gli altri. Sono orgoglioso di essere a Lecce per giocare in A. Voglio migliorare ancora, crescere”.

“Non avendo fatto il ritiro estivo con il Lecce, arrivare a gennaio è sempre particolare. Devo affrontare una fase di adattamento importante, ma so bene l’obiettivo, la salvezza. Capisco bene l’importanza del Lecce”. “Ho avuto modo di parlare con Di Francesco, ma lo conoscevo già per fama. E conoscevo già alcuni calciatori. Con la Lazio è mancata un po’ di fortuna – continua -, è giusto cercare l’equilibrio giusto tra la fase difensiva e quella offensiva”. E conclude: “Conoscevo già Siebert, siamo cresciuti insieme. Mi ha parlato della differenza di livello tra la A e altri campionati, mi ha anche detto che se mostro le mie qualità troverò spazio”