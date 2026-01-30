LECCE – Ngom, occasione giallorossa: “Non ero abituato a tutto questo tifo, dovrò fare il massimo”

Oumar Ngom è uno degli acquisti del mercato invernale del Lecce ed oggi ha parlato per la prima volta da calciatore giallorosso in conferenza stampa.

Ngom si presenta così: “Sono un giocatore formato sin da subito come centrocampista centrale. Ovunque voglia posizionarmi il mister io ci sarò. Io entro sempre forte su tutti i palloni e mi ritengo bravo sul recupero palla”.

E sulla nuova realtà: “Vero, questo è un club che punta molto sui giovani. Sono contento di essere qui, sono arrivato non per dare importanza agli obiettivi personali, ma a quelli di squadra. Vorrei dare il mio contributo dando i compagni con la mia buona energia”.

Il nazionale della Mauritania si rende conto del salto di livello: “Arrivo in un club con molto fervore, c’è calore, posso parlare bene della struttura e dell’aria che c’è nello spogliatoio. Non ero abituato ad avere così tanti tifosi in passato. Farò del mio meglio per loro per renderli felici”.

Prima di arrivare nel massimo campionato portoghese, Ngom, nato nel 2004 a Niort, ha giocato con il Pau: “Sono arrivato quest’estate all’Estrela Amadora dalla Ligue 2, non potevo conoscere Danilo Veiga, Gaspar e Tiago Gabriel. Mi hanno parlato di loro ma non li ho conosciuti, abbiamo parlato una volta arrivato qui”.

Il Lecce si giocherà delle gare focali per acquisire punti utili per lottare per la salvezza: “Arriviamo da una partita importante come quella con la Lazio, abbiamo fatto una prestazione positiva di squadra. Ci sarà determinazione e concentrazione, i prossimi match che verranno saranno importanti per il nostro obiettivo”.