LECCE – Prosegue lo sfoltimento della rosa: Pierret ritorna in patria

Si chiude l’esperienza nel Salento di Balthazar Pierret. Il mediano francese, arrivato nell’estate del 2024 come l’ennesima scommessa a parametro zero di Pantaleo Corvino, saluta la Serie A per sposare il progetto del Red Star F.C., club di Parigi di seconda divisione presso cui il calciatore sta svolgendo le visite mediche.

L’arrivo di Pierret dal Quevilly-Rouen (Ligue 2) era stato accolto con il tipico scetticismo che accompagna le scommesse estere. Esordì in Serie A in Lecce-Atalanta 0-4 partendo da titolare con Luca Gotti sino all’infortunio muscolare, a cavallo del cambio di panchina a favore di Marco Giampaolo. saltando cinque partite. L’allenatore abruzzese provò a riproporlo come titolare a centrocampo con risultati altalenanti e una (nostra) pagella finale di 5,67 senza gol né assist.

Dopo un inizio di stagione 2025/26 con appena tre apparizioni lampo, il fisico di Pierret ha iniziato a cedere: prima i problemi alla schiena, poi una severa lesione al bicipite femorale rimediata a fine novembre. Questi intoppi non solo gli hanno fatto perdere il ritmo partita, ma hanno anche permesso ad altri compagni di scavalcarlo nelle gerarchie di centrocampo. Il lungo stop forzato tra dicembre e gennaio ha di fatto sancito la fine tecnica del suo rapporto con il club, spingendo la dirigenza e il giocatore a cercare una soluzione che potesse garantirgli continuità altrove.

Pierret lascia il Salento con un totale di 36 presenze ufficiali tra Serie A e Coppa Italia. Il suo contratto sarebbe scaduto nel 2027 con opzione per l’annata successiva. Il Red Stars è attualmente secondo in Ligue 2 e lotta per la promozione diretta a cinque punti dal Troyes capolista.