TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 25.01.2026
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 25 gennaio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS:
ATL. COPERTINO:
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY:
LIZZANELLO:
MERINE:
S. GUAGNANO: Antonio M. Moccia (4)
S. VEGLIE: Alberto Esposito (1)
SALENTO SOCCER AC.: Giuseppe Panarese (dir., fino al 05/02/26)
SECLÌ:
V. COLLEPASSO:
—
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 25 gennaio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE: Guido Margarito (5, “A seguito del provvedimento di espulsione, rivolgeva insulti e minacce fintando di dare un calcio ad una bottiglia verso il direttore di gara. A fine primo tempo, lo stesso rientrava sul terreno di gioco tentando di raggiungere il direttore di gara e reiterando minacce e ingiurie. olo l’intervento dei dirigenti della società Andrano Castiglione e dell’allenatore della squadra ospite impedivano ulteriori conseguenze”); Graziano Petrelli (3, “Al termine della gara si avvicinava al direttore di gara costringendolo ad arretrre e rivolgeva allo stesso insulti e minacce. Lo stesso attendeva il direttore di gara nei pressi dello spogliatoio minacciandolo nuovamente. Solo l’intervento dei dirigenti della società Andrano Castiglione impediva ulteriori conseguenze”)
AP SPECCHIA:
ATL. MELPIGNANO:
ATL. SALVE: Ammenda di 100 euro
CHORIANA:
CUTROFIANO AM:
GC MURO:
LM SCORRANO:
PALMARIGGI:
SANNICOLA:
V. NEVIANO: