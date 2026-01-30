TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 25.01.2026

Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 25 gennaio 2026.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ALIXIAS:

ATL. COPERTINO:

CALIMERA:

CLUB SALENTO LECCE:

KICK OFF ACADEMY:

LIZZANELLO:

MERINE:

S. GUAGNANO: Antonio M. Moccia (4)

S. VEGLIE: Alberto Esposito (1)

SALENTO SOCCER AC.: Giuseppe Panarese (dir., fino al 05/02/26)

SECLÌ:

V. COLLEPASSO:

—

Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 25 gennaio 2026.

ANDRANO-CASTIGLIONE: Guido Margarito (5, “A seguito del provvedimento di espulsione, rivolgeva insulti e minacce fintando di dare un calcio ad una bottiglia verso il direttore di gara. A fine primo tempo, lo stesso rientrava sul terreno di gioco tentando di raggiungere il direttore di gara e reiterando minacce e ingiurie. olo l’intervento dei dirigenti della società Andrano Castiglione e dell’allenatore della squadra ospite impedivano ulteriori conseguenze”); Graziano Petrelli (3, “Al termine della gara si avvicinava al direttore di gara costringendolo ad arretrre e rivolgeva allo stesso insulti e minacce. Lo stesso attendeva il direttore di gara nei pressi dello spogliatoio minacciandolo nuovamente. Solo l’intervento dei dirigenti della società Andrano Castiglione impediva ulteriori conseguenze”)

AP SPECCHIA:

ATL. MELPIGNANO:

ATL. SALVE: Ammenda di 100 euro

CHORIANA:

CUTROFIANO AM:

GC MURO:

LM SCORRANO:

PALMARIGGI:

SANNICOLA:

V. NEVIANO: