LECCE – Maleh saluta la compagnia: andrà alla Cremonese

Poche ore fa Youssef Maleh sembrava essere stato bloccato dal Lecce, che aveva rifiutato in sequenza le offerte della Cremonese, del Verona, dell’Empoli e della Sampdoria. Tuttavia, proprio in questo momento, il club giallorosso ha trovato un accordo con la Cremonese, che molto probabilmente acquisirà il centrocampista in prestito con diritto di riscatto. La scelta del giocatore, alla ricerca di maggiore continuità, sarebbe stata determinante.

Dopo Kaba, anche Maleh lascia il Lecce, con le visite mediche previste per le prossime ore. A differenza di Kaba, però, l’ex Empoli non occupava posti “over”, ma solo un posto nella lista dei calciatori cresciuti nei vivai italiani. Questo trasferimento, che implica la partenza di un giocatore di qualità, fa pensare che il Lecce non abbia ancora concluso il suo mercato in entrata, o almeno è ciò che molti sperano.