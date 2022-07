LECCE – Corvino e Trinchera puntano su Bistrovic: la scheda del croato classe 1998

Il presidente Saverio Sticchi Damiani lo aveva, in qualche modo, preannunciato, alla fine di Virtus Francavilla-Lecce di venerdì sera. “Non è detto che la prossima ufficializzazione sia quella di Federico Di Francesco”. E, molto probabilmente, andrà così.

Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera hanno intavolato una trattativa con la mezzala Kristijan Bistrovic, calciatore croato, natico di Korpivinca, classe 1998, prevalentemente mediano con possibilità di giocare da interno di centrocampo. Il suo cartellino appartiene al Cska Mosca, con cui, da quanto trapela dagli spifferi di mercato, la trattativa è a buon punto e, a breve, dovrebbe arrivare l’ufficialità del trasferimento nel Salento.

Alto 183 cm, 18 presenze nella nazionale croata under 21, con quattro gol realizzati, Bistrovic è cresciuto nelle giovanili del Koprivinca per poi approdare a Mosca nella stagione 2017-18, racimolando sette presenze nel massimo campionato russo ed esordendo anche in Europa League nella gara casalinga con il Viktoria Plzen, novembre 2018, giocano anche al Bernabeu di Madrid nella gara successiva. Nel 2018-19, il Cska ottiene la qualificazione in Champions League e, per il centrocampista croato, arriva anche l’esordio nella massima competizione europea per club negli ottavi contro il Lione. In quella stagione, vince anche la Supercoppa di Russia contro il Lokomotiv Mosca e, in campionato, mette insieme 20 gettoni di presenza, segnando due gol. Guadagna posizioni nelle gerarchie della squadra nell’annata successiva, con sei presenze in Europa League, due in Coppa di Russia, 28 in campionato con un gol e cinque assist; si conferma nel 2020-21 ma, a metà stagione, si trasferisce in Turchia nel Kasimpasa. Stessa rotta nell’ultima stagione, cominciata in Russia col Cska e terminata in Tuchia nelle fila del Fatih Karagumruk (20 presenze ufficiali, un gol).

L’arrivo di Bistrovic comporterà, inevitabilmente, delle uscite dalla rosa giallorossa. La prima, potrebbe essere quella di Zan Majer, che potrebbe entrare nell’affare Di Francesco-Spal come contropartita tecnica. In uscita anche John Bjorkengren, Arturo Calabresi, Francesco Di Mariano e Pablo Rodriguez, sempre più chiuso, in attacco, dai nuovi arrivati Colombo, Ceesay e Persson. Ancora in dubbio la presenza di Marcin Listkowski nella rosa 2022/23.

Aggiornamento delle 15.15: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristijan Bistrovic dal CSKA Mosca. Il calciatore croato sarà a Lecce nella serata di oggi e domani si sottoporrà alle visite mediche”.

(foto: K. Bistrovic, ©pfc-cska.com)