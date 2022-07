LECCE – Sticchi Damiani: “La rosa sarà completata in tutti i reparti”. Su Di Francesco, nicchia…

Il presidente Saverio Sticchi Damiani, intervistato da Sportitalia, commenta l’amichevole tra il suo Lecce e la Virtus Francavilla e annuncia novità di mercato.

“Si respira tanto entusiasmo nel Salento, viste anche le tante persone presenti qui a Francavilla. Aver superato a luglio 17mila abbonati è un dato bellissimo. Signofica che abbiamo costruito qualcosa di buono in questi anni. La gente ci è vicina e dobbiamo fare di tutto per premiare lo sforzo dei tifosi che si sono abbonati a scatola chiuse. Allestiremo una squadra che possa dare soddisfazioni alla gente. Il nostro è un percorso virtuoso che Corvino e Trinchera stanno mettendo in atto. Questa squadra propone con coraggio giovani del 2001, 2002, 2003, questa è la nostra politica, sono tutti di nostra proprietà. Pensiamo a lavorare quotidianamente per farci trovare pronti in Serie A. Il campionato sarà complicatissimo, noi siamo gli ultimi arrivati e avremo più difficoltà di tutti ma siamo consapevoli di aver costruito qualcosa. Da due anni la rosa si arricchisce di talenti, alcuni anche della Primavera che potrebbero giocare titolari anche in A. Stiamo costruendo ogni giorno il mercato in entrata e in uscita, sia per la prima squadra, sia per la Primavera, che resta anche lei un nostro obiettivo fondamentale. Sono fiducioso. La rosa verrà completata negli ultimi giorni di mercato in tutti i reparti, in maniera adeguata. Di Francesco? C’è una trattativa, ma non è scontato che la prossima ufficializzazione sia la sua”.

Così mister Marco Baroni: “Sono partite difficili, abbiamo giocato su campo sintetico e noi non ci siamo abituati, i carichi di lavoro sono ancora alti. Abbiamo messo dentro Baschirotto e Frabotta che era alla prima partita, stiamo cercando di accelerare l’inserimento dei giovani che hanno qualità. Ho avuto buone indicazioni dalla partita, al di là del risultato, mi interessava non avere infortunati. Mercato? Penso a lavoro sul campo, il direttore Corvino con Trinchera hanno l’esperienza per sapere cosa fare”.

(foto: Sticchi con Persson – Anza/Lezzi)