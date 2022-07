V. FRANCAVILLA-LECCE – I giallorossi ci provano, la Virtus resiste. Gonzalez spacca una partita tirata

Torna a gioire nel precampionato il Lecce di Marco Baroni, che vince 0-1 il derby amichevole con la Virtus Francavilla di Antonio Calabro. Al Giovanni Paolo II spartito scontato ma locali abili a resistere a lungo ad una squadra superiore e che ha avuto diverse occasioni per segnare ma senza strafare. Per il tecnico giallorosso c’è certamente da lavorare in attesa dei necessari rinforzi dal mercato.

Buona partenza del Lecce nel primo tempo e al settimo Askildsen, dopo aver rubato palla a centrocampo, lancia Listkowski che spara alto da buona posizione. Due giri di lancette e Colombo è bravissimo nel girarsi spalle alla porta trovando lo spazio per una conclusione nettamente alta. Al quarto d’ora ancora Lecce in transizione e stavolta Hjulmand al tiro: destro largo di poco. Dopo questa sfuriata iniziale però la Virtus entra in controllo e non offre grandi spazi ai giallorossi per una lunga frazione di tempo. Ci provano soprattutto Frabotta ed Helgason, con incursioni dalle corsie che mancano però sempre del passaggio decisivo. Al 37′ finalmente Strefezza trova la via della conclusione, deviata in corner dalla scivolata di Caporale. Dal corner seguente torre di Tuia per Baschirotto, che però da due passi calcia su Avella abile nella respinta d’istinto. Allo scadere dei 45 minuti ancora da angolo Askildsen svetta di testa, palla alta sopra la traversa.

E la ripresa registra come primo spunto proprio un colpo di testa alto su azione di corner di marca giallorossa. Stavolta tocca a Tuia non trovare la porta. Al 53′ gran cross di Frabotta per la testa di Strefezza che tutto solo manda alto sopra la traversa. Nell’azione seguente la prima conclusione in porta di marca virtussina, un colpo di tacco volante firmato Mastropietro e nettamente al lato. Minuto sessantuno e Lecce in vantaggio: gran cross dalla sinistra di Listkowski per la testa di Gonzalez che da due passi sblocca il risultato. Al 72′ un ottimo Gendrey si invola sulla destra ed offre a Rodriguez un pallone che, a porta sguarnita, il canario riesce soltanto a sfiorare. Sul capovolgimento di fronte Falcone impegnato per la prima volta dall’azione solitaria di Di Marco, che poi conclude bene ma troppo centralmente. All’ottantacinquesimo ripartenza giallorossa e destro da fuori di Persson che termina al largo. Due minuti, Rodriguez si muove benissimo al limite e calcia forte di sinistro trovando la gran risposta dell’estremo di casa. L’azione continua e lo spagnolo è sfortunatissimo quando il suo tocco di prima sul cross di Gendrey coglie in pieno la traversa. Si va così sotto la doccia con lo 0-1 conclusivo.