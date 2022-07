TENNIS – Reina Soisbault Cup, a Maglie le azzurre under 18 a caccia della finale di Granville

Da mercoledì 27, via alla Reina Soisbault Cup sugli impianti del Circolo tennis di Maglie. La competizione, che è un’anticamera della Billie Jean King Cup, ex Fed Cup, vede in campo le nazionali femminili under 18 di Italia, Croazia, Slovenia, Spagna e Turchia, che si contenderanno l’accesso alle finali di Granville in Francia (1-3 agosto).

La nazionale azzurra che sarà presente a Maglie è composta da Giorgia Pedone (57 Itf), Denise Valente (118) e Virginia Ferrara (146). Il capitano è Vincenzo Izzo, tecnico nazionale Fit. Le tre ragazze sono state già protagoniste nella tappa magliese del Tennis Europe Tour Under 12.

L’avversaria dell’Italia sarà la Spagna con Raquel Gonzalez Vilar (56 Itf), Ariana Geerlings Martinez (329) e Carolina Gomez Alonso (281). Da tenere sott’occhio la Croazia, nelle cui fila c’è Petra Marcinko, vincitrice degli Australian Open Juniores 2022.

Il tabellone verrà sorteggiato domani sera; la finale si giocherà venerdì 29.