LECCE – Coda, parola di bomber: “Una piazza così ti fa sentire importante. Voglio far esultare i tifosi”

E’ stato il primo acquisto della nuova era Corvino, oggi è il suo d-day. Questa mattina presso la sala stampa dello stadio Via del Mare si è svolta la prima conferenza stampa da attaccante del Lecce di Massimo Coda, che ha esordito andando in gol già nella prima amichevole con il Monopoli.

Ad introdurre la presentazione dell’attaccante è stato il ds Corvino, che ha parlato anche di mercato: “Coda è stato il nostro primo acquisto in un reparto dove contavamo poco o niente. Questa scelta è stata mirata, per potenziare un reparto dove riteniamo di operare con precedenza. I big? Al momento non abbiamo ricevuto offerte, solo una chiamata del Monza per Mancosu. I lombardi mi hanno chiesto uno sconto, ma i contratti vanno rispettati”.

Poi le parole del neo attaccante giallorosso: “Quando un direttore come Corvino ti chiama non si può che dire di si. Poi la piazza è importante e calorosa, era quello che cercavo per sentirmi un giocatore importante. E la società è solidissima. Arrivo con i migliori auspici, con fame di riscatto e gol. Voglio un campionato importante e spero di far felici i nostri tifosi. Compagni? Ci troviamo già benissimo, non vedo l’ora finisca il mercato per vedere confermato questo gruppo”.