BASKET B/m – Pasca Nardò, si parte col Cassino: il girone del Toro, il calendario e il commento di coach Quarta

Sono stati ufficializzati i calendari per la Serie B girone D di basket e le “compagne di viaggio” dell”Andrea Pasca’ Frata Nardò.

Il campionato partirà il 15 novembre prossimo e, nella prima giornata, il Toro se la vedrà con il Cassino tra le mura amiche. Poi due trasferte consecutive contro Salerno e Taranto. Il dettaglio:

1ª giornata (15.11.2020 – 06.02.2021): Frata Nardò-Virtus Cassino

2ª giornata (22.11.2020 – 14.02.2021): Virtus Arechi Salerno-Frata Nardò

3ª giornata (26.11.2020 – 18.02.2021): Cj Basket Taranto-Frata Nardò

4ª giornata (29.11.2020 – 21.02.2021): Frata Nardò-Bawer Olimpia Matera

5ª giornata (06.12.2020 – 28.02.2021): Real Sebastiani Rieti-Frata Nardò

6ª giornata (10.12.2020 – 04.03.2021): Frata Nardò-Alpha Pharma Bisceglie

7ª giornata (13.12.2020 – 07.03.2021): Mastria Sport Ac. Catanzaro-Frata Nardò

8ª giornata (20.12.2020 – 13.03.2021): Frata Nardò-Bava Virtus Pozzuoli

9ª giornata (03.01.2021 – 21.03.2021): Frata Nardò-Viola Reggio Calabria

10ª giornata (06.01.2021 – 28.03.2021): Tecno Switch Ruvo di Puglia-Frata Nardò

11ª giornata (10.01.2021 – 11.04.2021): Scandone Avellino-Frata Nardò

12ª giornata (14.01.2021 – 14.04.2021): Frata Nardò-Pall. Pavimaro Molfetta

13ª giornata (17.01.2021 – 18.04.2021): Geko PSA Sant’Antimo-Frata Nardò

14ª giornata (24.01.2021 – 24.04.2021): Frata Nardò-LUISS Roma

15ª giornata (31.01.2021 – 02.05.2021): Meta Formia-Frata Nardò

Il commento di coach Gianluca Quarta sul girone e sul calendario: “Siamo in un girone difficile che ci vedrà affrontare nelle primissime giornate le migliori della classe: per noi deve essere uno stimolo. Dobbiamo confrontarci con squadre di grande livello, avendo a nostra volta un roster profondo, ricco di giocatori di esperienza che hanno già vinto e giovani che vinceranno negli anni a venire. Preparazione? Abbiamo iniziato in modo diverso da quello tipico, venendo da sei mesi di inattività: siamo partiti con un lavoro esclusivamente fisico per cautela. Da giovedì entreremo a pieno regime con doppie sedute che integreranno aspetti prettamente cestistici. Abbiamo molto tempo a disposizione, arriveremo alla Supercoppa in salute ma il vero obiettivo è farsi trovare pronti per il campionato: gestiremo in maniera oculata i senior e daremo largo spazio agli under”.