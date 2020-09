ECCELLENZA/B – Il Gallipoli è attivo e annuncia nuovi colpi. Movimenti in mediana per il Maglie: il punto sul mercato

Aggiornamento numero quattro per ciò che riguarda il mercato del girone B d’Eccellenza Pugliese.

A meno di una settimana dal primo calcio d’inizio ufficiale dalla nuova stagione (il via domenica 20 con la Coppa Italia), il mercato continua a riservarci movimenti molto interessanti. In casa Gallipoli, la presidentessa Paola Vella, oltre all’arrivo del centrocampista classe 2000, Mario Frulio, preannuncia nuovi importanti movimenti in entrata. Il ds del Maglie, Loris Bavone, si è assicurato le prestazioni del centrocampista argentino Basualdo e dell’ex Corato Andrea Caputo. A Castellaneta arrivano due under, mentre l’Atletico Racale prova a stringere per un nuovo attaccante.

AEL GROTTAGLIE

Allenatore: V. Pizzonia (Confermato)

Riconfermati: M. D’Andria (C), C. Miale (D), F. Appeso (D), C. Venneri (C), L. Sangermano (A), F. Fonzino (C), M. Napolitano (C)

Nuovi: M.F. Bringas (C), A. Doukoure (A), M. Turco (A), G. Venza (A), M. Caporusso (A), U.C. Raponi (D), F. Galeone (D), M. Fumarola (C), E. Pisano (D), L. Formuso (A), C. D’Amicis (C), T. Pardo (A), C. Emilio (P)

ATL. RACALE

Allenatore: P. Sportillo (Confermato)

Riconfermati: T. Panico (C), G. Parlati (C), E. Barone (C), R. Aprile (C), P. D’Errico (A), L. Romano (D), S. Passaseo (P), J.I. Lopez (A), A. Casalino (D), L. Schirosi (D), G. Macchia (D), M. Torsello (C), F. Greco (D)

Nuovi: A. Pirretti (C), A. Portaccio (C), M. Greco (D), G. Mosca (A), R. Girardi (C), V. Colazzo (P), M. Reho (P), L. Ruberto (D)

CASTELLANETA

Allenatore: F. Danza (Nuovo)

Riconfermati: R. Russo (D), E. Fago (D), L. Favale (A)

Nuovi: M. Armenise (C), F. Fonzino (C), I. Lecce (D), G. Ramirez (D), A. Ferrarese (D), M. Rossini (P), A. Montanaro (C)

DE CAGNA OTRANTO

Allenatore: A. Manco (Nuovo)

Riconfermati: A. Caroppo (P), F. Mariano (C), A. Villani (A), S. Schiavone (D), C. Schirinzi (A), F. Plevi (A), G. Cisternino (C), S. Vergari (C), G. Bolognese (A), F. Trovè (D), G. Giannaccari (P, fp), M. Marzo (A, fp), A. Belmonte (A, fp), J. Mancarella (C)

Nuovi: G. Rupe (D), P. Desiderato (C), S. Meneses (A), L. Franco (C), R. Frisullo (D), R. Palumbo (C)

DEGHI

Allenatore: A. Salvadore (Nuovo)

Riconfermati: L. Isceri (P), A. Nuzzaci (P), M. Pinto (D), G. Gerardi (D, dalla Juniores), S. Centonze (C, dalla Juniores), A. Di Silvestro (C), A. Romano (C), R. Paolillo (C), Z. Dan Almajri (C), V. Sciolti (C, dalla Juniores), A. Voli (C, dalla Juniores), A. Libertini (A), E. Palma (A), R. Stefanizzi (A), F. Rizzo (A, dalla Juniores), D. De Giorgi (A, dalla Juniores)

Nuovi: P.H. De Oliveira (P), J. Basso (D), L. Carrozzo (D), J. Suhs (D), L. Gubello (D), F. De Luca (D), S. Cappilli (C), A. D’Amblè (C), M. Chavarria (A), A. Capristo (A), L. Cortese (A), F. De Luca (P), A. Paiano (C)

GALLIPOLI

Allenatore: A. Toma (Nuovo)

Riconfermati: D. De Leo (C), G. Carrino (G), E. De Santis (P)

Nuovi: D. Manisi (A), M. Castello (D), L. Ferramosca (A), A. Mangione (C), V. Macchia (A), M. Pastore (A), A. Papallo (D), T. Moio Pace (C), G. Potenza (A), G.O. Buongarzoni (C), L. Basualdo (D), J.I. Echarri (A), J. Martinez (P), R. Semola (D), M. Frulio (C)

GINOSA

Allenatore: A. Pizzulli (Confermato)

Riconfermati: D. Pignatale (D), L. Casale (C), P. Carlucci (D), R. Scarci (A), F. Tanzi (P), G. Giampetruzzi (P), F. Loconte (A)

Nuovi: V. Colaianni (D), L. Guerra (C), G. Difino (D), F. Mignogna (A)

MANDURIA

Allenatore: G. Cosma (Confermato)

Riconfermati: G. Mummolo (A), M. Napolitano (C), C. Scatigna (D), A. Danese (D), G. Conte (D), G. Malagnino (A), A. De Marco (P), M. Calò (D), N. Riezzo (A), A. Zaccaria (A), B. Nyassi (C)

Nuovi: I.N. Pigozzi (C), Y. Pizzi (P), S. Carrara (A), L.D. Cereseto (A), A.C. Pissinis (D), N. Caruso (A)

MARTINA

Allenatore: M. Pizzulli (Confermato)

Riconfermati: J. Delgado (A)

Nuovi: C. Ancora (A), L.A. Diez Tato (C), J. Barrera (D), P. Camporeale (C), D. Fruci (D), D. Marino (C), R. Mangialardi (C), G. De Carolis (D), E. Bacca (P), G. Ardino (A), V. Patronelli (D)