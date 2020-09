LECCE – Nasce “Passione Lecce”: a dicembre una mostra sulla storia giallorossa

Le associazioni Salento Giallorosso, Lecce in Azione e Noi Lecce hanno dato vita al progetto “Passione Lecce” che si pone come obiettivo quello di creare una raccolta “partecipata” di gadget, maglie, immagini, fotografie che testimonino la storia del Lecce, non solo dalla parte della squadra, ma anche nella narrazione dei tifosi.

La raccolta sarà alimentata dai contributi dei tifosi che potranno far pervenire agli organizzatori i rispettivi cimeli. Il materiale, che rimarrà di proprietà di ogni singolo tifoso, sarà esposto in una mostra che sarà organizzata, insieme alla collaborazione del Comune di Lecce, nell’ex convento dei Teatini dal 1° al 31 dicembre prossimi.

Venerdì 18 settembre l’evento sarà presentato alla stampa con una conferenza presso l’Open space di piazza sant’Oronzo, alla presenza del Sindaco di Lecce, dell’assessore allo Sport e della società dell’Us Lecce.

Info: antonio Ricciato 320-2135985, Ettore Bambi 348-3380182.