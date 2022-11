LECCE – Banda sbanda, l’Udinese ne approfitta e va in buca: le pagelle

LE PAGELLE DI UDINESE-LECCE

Falcone 7: Come sempre, ben al di là della sufficienza. Efficace nelle uscite basse, mentre regala qualche brivido in quelle alte. Dal 90′ al 95′, col Lecce in dieci, è decisivo in tre occasioni nell’assalto finale dell’Udinese. Da migliorare i rilanci lunghi per la punta, puntualmente preda degli avversari.

Gendrey 6: È pronto per l’imminente maratona di New York. Oggi trova gli spazi per il galoppo sulla fascia, anche se manca nell’efficacia del traversone o della palla filtrante. In ritardo in un paio di occasioni, quando si fa saltare netto dagli avversari. Un po’ lento, ma non è il solo, nel pressare il portatore di palla nell’occasione del gol bianconero.

Baschirotto 6,5: Profeta in (quasi) patria. Perfetto, o quasi, per tutta la partita, badando al solo e non lesinando anche qualche spazzata in tribuna, per l’esultanza dei tifosi giallorossi presenti alla Dacia Arena. Anche lui un po’ lento nello stringere le maglie sull’azione che porta al pari di Beto.

Umtiti 7: Prestazione perfetta fino a quando ha retto il fisico, anche per la tranquillità e al coraggio infuso ai compagni.

(57′ Dermaku) 5: Ennesimo infortunio muscolare della sua carriera. Fa quasi tenerezza per la fragilità dei suoi muscoli. Entra a freddo per l’infortunio a Umtiti e si fa scappare Beto al limite dell’area piccola.

Gallo 7: Prestazione sontuosa in fase avanzata, diligente in zona difensiva. Da notare, finalmente, due cross belli radenti (e bassi) sfornati per i compagni. Sul primo, Colombo la butta dentro. Sul secondo, Gonzalez trova un difensore sulla traiettoria a negargli il gol. Trema ancora la traversa colpita nel primo tempo. Ci riprova nel secondo, andandoci ancora una volta vicino.

Gonzalez 6,5: È ovunque, è concentrato, si sacrifica per i compagni e si propone sulle ripartenze. Ci mette anche quel pizzico di qualità che al Lecce manca tanto. Esce stremato, ma lo era già da diversi minuti.

(83′ Bistrovic) sv: Qualche bello scambio coi compagni. Va ritrovato.

Hjulmand 7: Un muro alla Dacia Arena. Praticamente infallibile in zona d’interdizione, mentre spreca qualche pallone di troppo in fase d’impostazione. Lento nella chiusura su Deuleofeu sull’azione del gol udinese, ma è l’unica pecca di una gara ad alti livelli.

Blin 6,5: Macina chilometri e distribuisce mieru, pezzetti e cazzotti per tutta la gara, finendo anche per fare il difensore centrale negli ultimi minuti. Preziosissimo, as usual.

Strefezza 6: Ha tanta voglia di gonfiare la rete e ci va vicino dopo due minuti, colpendo un palo. Corre e si accentra per trovare spiragli buoni per il tiro. Poi si trasforma in Barone, aspettando, invano un pallone di Banda che non arriverà mai. Ma almeno Inzaghi la mise dentro…

(73′ Di Francesco) 5,5: Entra in poche azioni. Troppo lento l’assist per Ceesay che era solo davanti al portiere, nei minuti finali.

Colombo 7: Finalmente una prestazione da centravanti puro. Cattivo sotto porta, rognoso nel pressing sui portatori di palla, corre e si sacrifica per i compagni come mai aveva fatto sinora. Questa è la strada giusta, se riesce a scrollarsi di dosso un po’ di ansia da prestazione.

(73′ Ceesay) 6: Non tira ma è utile in ripiego e nello sventagliare qualche palla da corner avversario.

Banda 4,5: Non sfonda mai nell’uno contro uno, perdendo puntualmente tutti i confronti diretti. Pochi e mal messi i cross al centro per i compagni. S’invola verso il portiere avversario con Strefezza accanto, ma, come sempre, sbaglia l’ultima scelta. Questa volta è clamorosa, perchè… “gol mancato, gol subito”. Eccallà.

(83′ Oudin) 6: Un bel cross e poco altro nei pochi minuti concessigli.

All. Baroni 6: Uscire imbattuti da Udine è comunque un buon risultato, ma, per come si erano messe le cose, il punto è poca roba. Opta per Colombo, Imtiti e Banda per Pongracic, Oudin e Ceesay. La scelta dell’attaccante lo premia, giacché Colombo la butta dentro da rapace. Umtiti un gigante, fin quando c’è stato. Sceglie Dermaku a freddo, e si vede. La squadra si stringe negli ultimi sette minuti e porta a casa un punto comunque importante. Oggi si è vista una squadra compatta, aggressiva e coraggiosa, finalmente. E che tira anche in porta! Mancano i gol, ma non è una novità.

UDINESE: Silvestri 6 – Perez 6, Bijol 5,5, Ebosse 6 – Ehizibue 6 (79′ Nuytinck sv), Samardzic 5,5 (79′ Jajalo sv), Walace 6, Arslan 5,5 (64′ Success 6,5), Pereyra 6 – Beto 6,5, Deulofeu 6,5 (89′ Ebosele sv). All. Sottil 6.