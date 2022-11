LA CRONACA – Beto e i pali fermano i giallorossi. A Udine un punto ed un bel Lecce

Torna a fare punti il Lecce e lo fa impattando per 1-1 sul campo dell’Udinese. I giallorossi scappano con Colombo e potrebbero incrementare il vantaggio, fermati dai legni prima del ritorno friulano. Il punto vale il +3 sulla zona retrocessione, ma le rivali devono ancora scendere in campo.

Baroni cambia diversi interpreti del suo 4-3-3, scegliendo stavolta dall’inizio Umtiti, Banda e Colombo e mantenendo intatto il centrocampo. Sottil conferma il 3-5-2 perdendo Udogie sulla sinistra, sostituito da Ehizibue. L’inizio del Lecce è strepitoso come sfortunato, e dopo nemmeno due minuti Strefezza si gira bene cogliendo il palo pieno dalla distanza. Primo tentativo di marca friulana ben meno insidioso e firmato Arslan, che al quarto d’ora manda alle stelle da fuori. Trova la porta invece Pereyra al 23′, quando impegna Falcone con l’ennesima conclusione da fuori di questo inizio gara. Il Lecce cresce e, dopo un tentativo respinto di Blin, al 33′ trova il gol del vantaggio: gran cross dalla sinistra di Gallo, mancino al volo di Colombo ribattuto da Ebosse, palla che resta lì ed il 9 è bravo a ribattere in rete di destro. Occasionissima Udinese quattro minuti dopo, quando Wallace prova ad approfittare della deviazione di Gonzalez su cross da corner per battere Falcone, non trovando invece la porta. Giallorossi ad un nulla dal raddoppio in pieno recupero della prima frazione con Gallo, autore di un missile mancino che impatta in pieno l’incrocio dei pali.

Lecce gagliardo ed aggressivo anche ad inizio ripresa. Pronti via e Gendrey offre a Strefezza una bella palla respinta però sul più bello. Vicina al pari l’Udinese al minuto 57. Approfittando dell’inferiorità giallorossa per l’infortunio di Umtiti i friulani vanno al tiro con Beto, che si presenta a tu per tu con Falcone tentennante nell’uscita ma bravo a recuperare. Minuto 67 ed è pari bianconero con Beto, che riceve dal neo entrato Success appoggiando in rete a porta vuota. Il Lecce ora manca ed è ancora Udinese al tiro insidioso cinque minuti più tardi, quando Pereyra di destro non trova la porta da buona posizione. Succede di tutto al 75′ e prima Gonzalez calcia bene trovando la respinta di Perez, poi sul ribaltamento di fronte Deulofeu calcia di poco al lato da buona posizione. Ancora Gallo da fuori quando è l’ottantacinquesimo: mancino al volo da fuori e palla larga di pochissimo. Nel finale l’occasione da tre puntiper l’Udinese è sul destro di Pereyra che trova di fronte un gran Falcone a dire di no, congelando il punteggio sull’1-1 finale.

Nel prossimo turno il Lecce sarà impegnato tra le mura amiche con l’Atalanta, mercoledì alle 18.30.