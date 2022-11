LECCE – Baroni: “Soddisfatto, ma si devono vincere le partite…”. Elogi per Colombo, Umtiti e tifosi

Ai microfono Sky, Marco Baroni analizza la gara della “Dacia Arena” che ha visto il suo Lecce raccogliere solamente un punto dopo aver giocato una partita convicente, soprattutto nel primo tempo.

“Se sono soddisfatto? Sì, abbiamo giocato con coraggio, dedizione e attaccamento alla maglia. Nel lavoro dobbiamo trovare qualche soluzione ma c’è tanta voglia di lavorare e questa è la cosa più importante. Riguardando le immagini, penso al palo e alla traversa e secondo me abbiamo fatto un’ottima partita, grazie ai ragazzi, soprattutto ai più giovani che hanno giocato con lo spirito che chiedevo. Noi non dobbiamo pensare molto, dobbiamo andare in campo e giocare a rotta di collo. Se ci manca qualche punto? Sì, ci manca una vittoria che potevamo ottenere in casa. Qualcosa ci manca ma a me interessa l’atteggiamento. I punti si faranno se ci sarà questo atteggiamento. Questa è la strada giusta ma si devono vincere le partite e facendo queste prestazioni, ci avviciniamo molto. Colombo? Ha tante potenzialità, lui pensa troppo e deve lasciarsi andare, ha un tiro pazzesco. Deve lavorare da prima punta, gli manca un po’ d’esperienza. Lavora tanto durante la settimana e mi sembrava giusto metterlo in campo. Al di là del gol, guardo come l’attaccante partecipa alla partita. Umtiti? Ha sofferto molto in questi quattro anni, il problema che aveva è risolto e ora ci stiamo lavorando insieme. C’è ancora tanto da fare, oggi gli avevo chiesto di andare in campo e di farmi almeno un tempo. Lui ha giocato in modo aggressivo, certo che il calcio da Barcellona a Lecce è molto diverso e ha dovuto resettarsi, lo ha fatto con umiltà straordinaria mettendosi a disposizione, è un insegnamento importante per tutti. Col lavoro si conquisterà ciò che merita. I tifosi per noi sono fondamentali, cerco di trasferire questo attaccamento ai colori ai ragazzi. La nostra gente fa tanti sacrifici per seguirci ovunque, anche dai tempi della Serie B, dandoci un sostegno incredibile. Stiamo soffrenzo perché in casa ci manca una vittoria e speriamo di regalarla loro il prima possibile”.