LECCE – La società si apre agli investimenti internazionali: i profili di Collardi, Picci e Sariaatmadja

La conferenza stampa di ieri ha introdotto l’Unione Sportiva Lecce nel mondo della finanza e del marketing internazionale. I nuovi soci – Boris Collardi, Pascal Picci e Alvin Sariaatmadja – rispondono a questo schema. Personalità di spicco nei rispettivi campi, solidità economica e voglia d’investire sul marchio e sul prodotto Us Lecce.

COLLARDI – Classe 1974, finanziere, imprenditore, nominato tra i 40 prospetti più importanti nel mondo della finanza nel 2008. Cresciuto in Svizzera, a Nyon, da famiglia di origini italiane, investe nel progetto Julius Baer Bank, banca che si occupa d’investimenti e gestione patrimoniale. Negli anni, la Julius Baer Bank cresce vertiginosamente e, nel 2008, Collardi ne diviene il capo operativo. Nel 2017, poi, entra a far parte del Pictet Group e ci rimane sino al 2021. In questo periodo, il Gruppo cresce vertiginosamente. Dall’agosto scorso, poi, Collardi decide di mettersi in proprio con degli investimenti individuali in aziende che operano nel settore del benessere e dell’innovazione tecnologica industriale. Nell’aprile scorso, poi, ritorna nerl mondo della finanza, abbracciando il progetto Efg International, altra banca svizzera. Collardi ha acquistato, tempo fa, un lussuoso appartamento che sorge nel centro storico di Lecce.

PICCI – Figlio di genitori originari di Castrignano del Capo, emigrati in Svizzera, anche Picci è un alto rappresentante della finanza internazionale. È amministratore delegato della Longbow Finance, società svizzera che si occupa di investimenti ed ha un passato anche in Formula Uno, giacché la Longbow Finance, nel 2016, investì nel team Sauber. Picci era il presidente della scuderia, da cui, poi, si dimise, quando la stessa si divenne Alfa Romeo Racing per alcune incompresioni col capo tecnico.

SARIAATMADJA – Classe 1983, indonesiano nato a Sydney, figlio di una delle più importanti famiglie indonesiane. Il padre è uno degli uomini più ricchi del sud-est asiatico, avendo fondato la Emtek (oggi guidata dallo stesso Sarjaatmadia), azienda di distribuzione di computer Compaq. Il suo impero comprende svariati settori, da quello sanitario a quello televisivo. Amico di Collardi, con cui condivide l’investimento del Lecce, è stato supportato, mediaticamente, da Raffi Ahmad, uno dei più grandi influencer di Indonesia, il cui numero di follower si aggira attorno ai 62 milioni.