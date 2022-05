TERZA CATEGORIA/Lecce – A due turni dalla fine si ritira la Gioventù Granata Nardò: la nuova classifica

A sole due giornate dalla fine, la Gioventù Granata di Nardò ha deciso di ritirarsi ufficialmente dal campionato di Terza Categoria delegazione di Lecce. Ciò, per regolamento, comporta l’annullamento di tutte le partite giocate dalla squadra ritiratasi, con conseguente modifiche della classifica. La formazione neretina, già domenica scorsa, non si era presentata in campo a Tricase.

Alla vigilia dei tre recuperi di campionato che si giocheranno domani, la classifica è la seguente: Tricase 49; KP Gallipoli 44; P. Bagnolo 41; GC Muro 37; S. Guagnano 36; Castrignano DG 30; Corsano 23; Carmiano Magliano 17; P. Sogliano 16; Pro San Cataldo 14; V. Morciano 14; N. Neretina 12.

Le gare in programma domani: Corsano-Carmiano Magliano (recupero 13esima di andata, arbitra Santoro di Lecce, ore 16.30) S. Guagnano-Polis Bagnolo (recupero sesta di andata, arbitra Moschettini di Lecce, ore 16.30) e Tricase-Castrignano DG (recupero sesta di ritorno, arbitra Arnesano di Lecce, ore 17). P. Sogliano-Carmiano Magliano si recupererà il 12 giugno.

Giovedì 2 giugno, poi, si ritornerà in campo per l’infrasettimanale della penultima giornata.

Il Giudice sportivo, infine, dopo le gare della 24esima giornata, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI – Tre giornate per Andrea Fattizzo (N. Neretina); due giornate per Simone De Pascali (GC Muro); una giornata per Alessandro Leggio (GC Muro), Umberto Scigliuzzo (KP Gallipoli).

AMMENDE – 1.000 euro alla Gioventù Granata per seconda rinuncia; 100 euro alla Gioventù Calcio Muro (invasione di campo di propri tifosi); 30 euro al Carmiano Magliano (petardi e fumogeni).