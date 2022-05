TARANTO – Presentato il progetto per il nuovo stadio in ottica Giochi del Mediterraneo

Questa mattina è stato presentato il progetto per il nuovo stadio della città di Taranto. La conferenza stampa è stata organizzata dal Gruppo Gabetti e Esperia Investor, che si occupano del progetto finanziario legato alla realizzazione dell’impianto per un valore di circa 35 milioni di euro. All’incontro hanno partecipato Roberto Busso, amministratore delegato di Gabetti Property Solutions, Emiliano di Bartolo e Antonio Ferrara, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Esperia Investo. L’ospite d’eccezione invece è stato Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.

Ecco tutti i dettagli del possibile nuovo impianto:

Il restyling dello stadio verrà realizzato entro il 2026 per essere pronto ad accogliere i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto. Il concept progettuale è “all’inglese”, sviluppato su una superficie di quasi 44 mila mq: non si tratterà di un semplice stadio, ma di un impianto multifunzionale nato per ospitare ogni categoria di evento sportivo nazionale e internazionale o evento di altra natura. Nelle aree incluse nel progetto potranno rientrare negozi, musei, ristoranti, alberghi, cinema, parcheggi, media center e palestre.

Uno stadio che risponderà ai criteri infrastrutturali delle massime serie nazionali ed europee (UEFA 4), i cui spettatori potranno vedere la partita in tribuna a soli 5,9 metri dal campo, mentre le curve a 7,4 metri. Vi sarà una copertura integrale, sale per meeting ed eventi, 20 Skybox, aree ospitalità VIP esclusive, circa 18mila mq di spazi commerciali, un centro medico di circa 700 mq, lo store e il museo della squadra.

Tra le possibili attività commerciali: un hotel e un centro benessere, uffici e spazi di coworking, sale video ludiche, palestre, cinema.