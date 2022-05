MOTORI – Campedelli-Rappa vincono in rimonta il 54° Rally del Salento

Simone Campedelli e Gianfrancesco Rappa, su Skoda Fabia R5 – Step Five Motorsport – hanno vinto la 54esima edizione del Rally del Salento che si è chiuso ieri sera, seconda prova a coefficiente 1,5 del Campionato italiano Rally Asfalto e della Coppa Rally Aci Sport Settima Zona, organizzato da Automobile Club Lecce.

Il successo di Campedelli-Rappa, vincitori di quattro prove speciali, è arrivato al termine di una lunga rincorsa, con sorpasso avvenuto nell’ultima prova ai danni di Marco Signor e Patrick Bernardi, su medesima vettura, al comando sin dalla prima prova e distanziati di un solo secondo e mezzo sul traguardo finale. Al terzo posto si sono piazzati Corrado Pinzano e Marco Zegna su Volkswagen Polo Gti R5. Dalla quarta posizione in poi: Giuseppe Testa-Doriano Maini; Francesco Rizzello-Fernando Sorano, primi tra i pugliesi; Andrea Carella-Luca Guglielmetti; Ivan Ferrarotti-Massimo Bizzocchi. Ottavi Corrado Fontana e Nicola Arena; noni Stefano Liburdi e Valerio Selvaggi; decimi Vincenzo Massa e Daniel D’Alessandro. Fuori dalla top ten Maurizio Di Gesù-Martina Iacampo (il pilota leccese è risultato primo tra gli over 55) e Riccardo Pisacane-Gianmarco Potera, primi tra le vetture a due ruote motrici, nonché di gruppo e di classe e vittoriosi della classifica under 25.

Dei 62 equipaggi, solo 40 hanno chiuso la gara. Tra i ritiri eccellenti, quelli di Bergantino-Di Vincenzo, di Gino-Michi, di Tribuzio-Cipriani e di Pedersoli-Tomasi.

Nel 4° Rally Storico del Salento primeggiano Ruggero Brunori e Claudio Filippini su Porsche 911 Sc del 3° Raggruppamento, davanti a Luigi Zampaglione-Massimo Soffritti. Tutti ritirati gli altri quattro equipaggi al via. Particolarmente sfortunata la prova di Marco De Marco ed Eros Di Palma, vincitori delle prime due edizioni del rally, costretti al ritiro nella penultima prova, così come Romano Pasquali e Andrea Quistini.

Prossimo appuntamento col Campionato italiano Rally Asfalto, il 17 e 18 giugno in provincia di Treviso col Rally della Marca.