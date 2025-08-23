Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

foto: Alex Sala
ph: cordobafc.com

LECCE – È la giornata di Alex Sala: la scheda del nuovo centrocampista giallorosso

1 minuto ago

Si chiama Alex Sala Herrero il prossimo calciatore che vestirà la maglia del Lecce. Ieri, in conferenza stampa, Pantaleo Corvino ha preannunciato l’ingaggio del centrocampista che oggi sarà a Lecce per svolgere le visite mediche.

Nativo di Barcellona, classe 2001, di ruolo centrocampista centrale, Sala ha mosso i suoi primi passi da professionista nel Girona, entrando nel giro della prima squadra senza, però, esordire in Liga.

Dopo un passaggio al Sabadell, Sala passa al Cordoba nel 2023/24, giocando 33 partite ufficiali con due gol e sei assist. Ottenuta la promozione in Liga2 (la nostra Serie B), si conferma nella scorsa stagione sempre col Cordoba, giocando 37 partite, segnando cinque gol e servendo cinque assist.

Lunedì scorso Sala ha esordito col Cordoba nel nuovo campionato giocando per intero la partita contro lo Sportin Gijon, persa dalla sua ormai ex squadra per 2-1.

