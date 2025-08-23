LECCE – È la giornata di Alex Sala: la scheda del nuovo centrocampista giallorosso

Si chiama Alex Sala Herrero il prossimo calciatore che vestirà la maglia del Lecce. Ieri, in conferenza stampa, Pantaleo Corvino ha preannunciato l’ingaggio del centrocampista che oggi sarà a Lecce per svolgere le visite mediche.

Nativo di Barcellona, classe 2001, di ruolo centrocampista centrale, Sala ha mosso i suoi primi passi da professionista nel Girona, entrando nel giro della prima squadra senza, però, esordire in Liga.

Dopo un passaggio al Sabadell, Sala passa al Cordoba nel 2023/24, giocando 33 partite ufficiali con due gol e sei assist. Ottenuta la promozione in Liga2 (la nostra Serie B), si conferma nella scorsa stagione sempre col Cordoba, giocando 37 partite, segnando cinque gol e servendo cinque assist.

Lunedì scorso Sala ha esordito col Cordoba nel nuovo campionato giocando per intero la partita contro lo Sportin Gijon, persa dalla sua ormai ex squadra per 2-1.