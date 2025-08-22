PROMOZIONE/B – Il calendario completo 2025/26
1ª GIORNATA (07.09.2025 h 15.30 – 04.01.2026 h 14.30): Arboris belli-P. Bagnolo, F. Taviano-V. Locorotondo, Leverano-Atl. Tricase, Manduria-Ginosa, Mesagne-Squinzano, Real Putignano-S. Pietro Vernotico, Sava-Ostuni, Terre di Acaya-Carovigno, V. Matino-Copertino.
2ª GIORNATA (14.09.2025 h 15.30 – 11.01.2026 h 14.30): Atl. Tricase-F. Taviano, S. Pietro Vernotico-Manduria, Carovigno-Real Putignano, Copertino-Leverano, Ginosa-Sava, Ostuni-Arboris Belli, P. Bagnolo-Mesagne, Squinzano-V. Matino, V. Locorotondo-Terre di Acaya.
3ª GIORNATA (21.09.2025 h 15.30 – 18.01.2026 h 15): Arboris Belli-Copertino, F. Taviano-Real Putignano, Ginosa-Ostuni, Leverano-Carovigno, Manduria-P. Bagnolo, Mesagne-Atl. Tricase, Sava-Squinzano, Terre di Acaya-S. Pietro Vernotico, V. Matino-V. Locorotondo.
4ª GIORNATA (28.09.2025 h 15.30 – 25.01.2026 h 15): Atl. Tricase-V. Matino, S. Pietro Vernotico-Ginosa, Carovigno-F. Taviano, Copertino-Mesagne, Ostuni-Manduria, P. Bagnolo-Sava, Real Putignano-Terre di Acaya, Squinzano-Arboris Belli, V. Locorotondo-Leverano.
5ª GIORNATA (05.10.2025 h 15.30 – 01.02.2026 h 15): Arboris Belli-V. Locorotondo, F. Taviano-S. Pietro Vernotico, Ginosa-Squinzano, Leverano-Terre di Acaya, Manduria-Copertino, Mesagne-Carovigno, Ostuni-P. Bagnolo, Sava-Atl. Tricase, V. Matino-Real Putignano.
6ª GIORNATA (12.10.2025 h 15.30 – 08.02.2025 h 15): Atl. Tricase-Arboris Belli, S. Pietro Vernotico-Ostuni, Carovigno-V. Matino, Copertino-Sava, P. Bagnolo-Ginosa, Real Putignano-Leverano, Squinzano-Manduria, Terre di Acaya-F. Taviano, V. Locorotondo-Mesagne.
7ª GIORNATA (19.10.2025 h 15.30 – 15.02.2026 h 15): Arboris Belli-Real Putignano, Ginosa-Atl. Tricase, Leverano-S. Pietro Vernotico, Manduria-V. Locorotondo, Mesagne-Terre di Acaya e Roca, Ostuni-Copertino, P. Bagnolo-Squinzano, Sava-Carovigno, V. Matino-F. Taviano.
8ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30 – 22.02.2026 h 15): Atl. tricase-Manduria, S. Pietro Vernotico-P. Bagnolo, Carovigno-Arboris Belli, Copertino-Ginosa, F. Taviano-Leverano, Real Putignano-Mesagne, Squinzano-Ostuni, Terre di Acaya-V. Matino, V. Locorotondo-Sava.
9ª GIORNATA (02.11.2025 h 14.30 – 01.03.2026 h 15): Arboris Belli-F. Taviano, Ginosa-Carovigno, Manduria-Real Putignano, Mesagne-Leverano, Ostuni-V. Locorotondo, P. Bagnolo-Atl. Tricase, Sava-Terre di Acaya, Squinzano-Copertino, V. Matino-S. Pietro Vernotico.
10ª GIORNATA (09.11.2025 h 14.30 – 08.03.2026 h 15): Atl. tricase-Ostuni, S. Pietro Vernotico-Squinzano, Carovigno-Manduria, Copertino-P. Bagnolo, F. Taviano-Mesagne, Leverano-V. Matino, Real Putignano-Sava, Terre di Acaya e Roca-Arboris Belli, V. Locorotondo-Ginosa.
11ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30 – 15.03.2026 h 15): Arboris Belli-V. Matino, Copertino-Atl. Tricase, Ginosa-Terre di Acaya, Manduria-F. Taviano, Mesagne-S. Pietro Vernotico, Ostuni-Real Putignano, P. Bagnolo-Carovigno, Sava-Leverano, Squinzano-V. Locorotondo.
12ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30 – 22.03.2026 h 15): Atl. Tricase-Squinzano, S. Pietro Vernotico-Copertino, Carovigno-Ostuni, F. Taviano-Sava, Leverano-Arboris Belli, Real Putignano-Ginosa, Terre di Acaya-Manduria, V. Locorotondo-P. Bagnolo, V. Matino-Mesagne.
13ª GIORNATA (30-11.2025 h 14.30 – 12.04.2026 h 16): Arboris Belli-S. Pietro Vernotico, Atl. Tricase-V. Locorotondo, Copertino-Carovigno, Ginosa-Leverano, Manduria-V. Matino, Ostuni-F. Taviano, P. Bagnolo-Terre di Acaya, Sava-Mesagne, Squinzano-Real Putignano.
14ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30 – 19.04.2026 h 16.30): S. Pietro Vernotico-Atl. Tricase, Carovigno-Squinzano, F. Taviano-Ginosa, Leverano-Manduria, Mesagne-Arboris Belli, Real Putignano-P. Bagnolo, Terre di Acaya-Ostuni, V. Locorotondo-Copertino, V. Matino-Sava.
15ª GIORNATA (14.12.2025 h 14.30 – 26.04.2026 h 16.30): Atl. tricase-Carovigno, Copertino-Real Putignano, Ginosa-V. Matino, Manduria-Mesagne, Ostuni-Leverano, P. Bagnolo-F. Taviano, Sava-Arboris Belli, Squinzano-Terre di Acaya, V. Locorotondo-S. Pietro Vernotico.
16ª GIORNATA (18.12.2025 h 14.30 – 03.05.2026 h 16.30): Arboris Belli-Ginosa, Carovigno-S. Pietro Vernotico, F. Taviano-Copertino, Leverano-Squinzano, Mesagne-Ostuni, Real Putignano-V. Locorotondo, Sava-Manduria, Terre di Acaya-Atl. Tricase, V. Matino-P. Bagnolo.
17ª GIORNATA (21.12.2025 h 14.30 – 10.05.2026 h 16.30): Atl. Tricase-Real Putignano, S. Pietro Vernotico-Sava, Copertino-Terre di Acaya, Ginosa-Mesagne, Manduria-Arboris Belli, Ostuni-V. Matino, P. Bagnolo-Leverano, Squinzano-Taviano, V. Locorotondo-Carovigno.