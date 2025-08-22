ECCELLENZA/Puglia – IL CALENDARIO COMPLETO 2025/26
1ª GIORNATA (31.08.2025 h 15.30 – 18.12.2025 h 14.30): A. Toma Maglie-Atl. Racale, Atl. Acquaviva-Novoli, Bisceglie-Foggia Incedit, Bitonto-N. Spinazzola, Brilla Campi-Taurisano, Canosa-S. Massafra, Galatina-Brindisi, Taranto-UC Bisceglie, Ugento-Gallipoli, Virtus Mola-Polimnia.
2ª GIORNATA (04.09.2025 h 15.30 – 21.12.2025 h 14.30): Atl. Racale-Brilla Campi, Brindisi-Bitonto, Gallipoli-Galatina, Foggia Incedit-Canosa, Novoli-A. Toma Maglie, N. Spinazzola-Taranto, Polimnia-Bisceglie, S. Massafra-Atl. Acquaviva, Taurisano-Ugento, UC Bisceglie-Virtus Mola.
3ª GIORNATA (07.09.2025 h 15.30 – 04.01.2026 h 14.30): A. Toma Maglie-Gallipoli, Atl. Acquaviva-Taurisano, Bisceglie-Novoli, Bitonto-Virtus Mola, Brilla Campi-Brindisi, Canosa-Atl. Racale, Foggia Incedit-S. Massafra, Galatina-UC Bisceglie, Taranto-Polimnia, Ugento-N, Spinazzola.
4ª GIORNATA (14.09.2025 h 15.30 – 11.01.2026 h 14.30): Atl. Racale-Atl. Acquaviva, Brindisi-Ugento, Gallipoli-Brilla Campi, Novoli-Canosa, N. Spinazzola-Galatina, Polimnia-Foggia Incedit, S. Massafra-Bisceglie, Taurisano-A. Toma Maglie, UC Bisceglie-Bitonto, Virtus Mola-Taranto.
5ª GIORNATA (21.09.2025 h 15.30 – 18.01.2026 h 15): A. Toma Maglie-N. Spinazzola, Atl. Acquaviva-Brindisi, Bisceglie-Taurisano, Bitonto-Polimnia, Brilla Campi-UC Bisceglie, Canosa-Gallipoli, Foggia Incedit-Atl. Racale, Galatina-Taranto, S. Massafra-Novoli, Ugento-Virtus Mola.
6ª GIORNATA (28.09.2025 h 15.30 – 25.01.2026 h 15) Atl. Racale-Bisceglie, Brindisi-A. Toma Maglie, Gallipoli-Atl. Acquaviva, Novoli-Foggia Incedit, N. Spinazzola-Brilla Campi, Polimnia-S. Massafra, Taranto-Bitonto, Taurisano-Canosa, UC Bisceglie-Ugento, Virtus Mola-Galatina.
7ª GIORNATA (05.10.2025 h 15.30 – 01.02.2026 h 15) A. Toma Maglie-Virtus Mola, Atl. Acquaviva-UC Bisceglie, Bisceglie-Brindisi, Brilla Campi-Taranto, Canosa-N. Spinazzola, Foggia Incedit-Gallipoli, Galatina-Polimnia, Novoli-Atl. Racale, S. Massafra-Taurisano, Ugento-Bitonto.
8ª GIORNATA (12.10.2025 h 15.30 – 08.02.2026 h 15): Atl. Racale-S. Massafra, Bitonto-Galatina, Brindisi-Canosa, Gallipoli-Bisceglie, N. Spinazzola-Atl. Acquaviva, Polimnia-Novoli, Taranto-Ugento, Taurisano-Foggia Incedit, UC Bisceglie-A. Toma Maglie, Virtus Mola-Brilla Campi.
9ª GIORNATA (19.10.2025 h 15.30 – 15.02.2026 h 15): A. Toma Maglie-Bitonto, Atl. Acquaviva-Taranto, Atl. Racale-Taurisano, Bisceglie-UC Bisceglie, Brilla Campi-Galatina, Canosa-Virtus Mola, Foggia Incedit-N. Spinazzola, Novoli-Gallipoli, S. Massafra-brindisi, Ugento-Polimnia.
10ª GIORNATA (23.10.2025 h 15.30 – 19.02.2026 h 15): Bitonto-Brilla Campi, Brindisi-Foggia Incedit, Gallipoli-S. Massafra, Galatina-Ugento, N. Spinazzola-Bisceglie, Polimnia-Atl. Racale, Taranto-Novoli, UC Bisceglie-Canosa, Virtus Mola-Atl. Acquaviva.
11ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30 – 22.02.2026 h 15); A. Toma Maglie-Ugento, Atl. Acquaviva-Galatina, Atl. Racale-Brindisi, Bisceglie-Taranto, Brilla Campi-Polimnia, Canosa-Bitonto, Foggia Incedit-Virtus Mola, Novoli-N. Spinazzola, S. Massafra-UC Bisceglie, Taurisano-Gallipoli.
12ª GIORNATA (02.11.2025 h 14.30 – 01.03.2026 h 15): Bitonto-Atl. Acquaviva, Brindisi-Novoli, Gallipoli-Atl. Racale, Galatina-A. Toma Maglie, N. Spinazzola-S. Massafra, Polimnia-Taurisano, Taranto-Canosa, Ugento-Brilla Campi, UC Bisceglie-Foggia Incedit, Virtus Mola-Bisceglie.
13ª GIORNATA (06.11.2025 h 14.30 – 05.03.2026 h 15): A. Toma Maglie-Polimnia, Atl. Acquaviva-Brilla Campi, Atl. Racale-UC Bisceglie, Bisceglie-Galatina, Canosa-Ugento, Gallipoli-Brindisi, Foggia Incedit-Bitonto, Novoli-Virtus Mola, S. Massafra-Taranto, Taurisano-N, Spinazzola.
14ª GIORNATA (09.11.2025 h 14.30 – 08.03.2026 h 15): Bitonto-Bisceglie, Brilla Campi-A. Toma Maglie, Brindisi-Taurisano, Galatina-Canosa, N. Spinazzola-Atl. Racale, Polimnia-Gallipoli, Taranto-Foggia Incedit, Ugento-Atl. Acquaviva, UC Bisceglie-Novoli, Virtus Mola-S. Massafra.
15ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30 – 15.03.2026 h 15): Atl. Acquaviva-Polimnia, Atl. Racale-Taranto, Bisceglie-Brilla Campi, Brindisi-N. Spinazzola, Canosa-A. Toma Maglie, Gallipoli-UC Bisceglie, Foggia Incedit-Ugento, Novoli-Bitonto, S. Massafra-Galatina, Taurisano-Virtus Mola.
16ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30 – 22.03.2026 h 15): A. Toma Maglie-Atl. Acquaviva, Bitonto-S. Massafra, Brilla Campi-Canosa, Galatina-Foggia Incedit, N. Spinazzola-Gallipoli, Polimnia-Brindisi, Taranto-Novoli, Ugento-Bisceglie, UC Bisceglie-Taurisano, Virtus Mola-Atl. Racale.
17ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30 – 12.04.2026 h 16): Atl. Racale-Bitonto, Bisceglie-A. Toma Maglie, Brindisi-UC Bisceglie, Canosa-Atl. Acquaviva, Gallipoli-Virtus Mola, Foggia Incedit-Brilla Campi, Novoli-Galatina, N. Spinazzola-Polimnia, S. Massafra-Ugento, Taurisano-Taranto.
18ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30 – 19.04.2026 h 16): A. Toma Maglie-S. Massafra, Atl. Acquaviva-Foggia Incedit, Bitonto-Gallipoli, Brilla Campi-Novoli, Canosa-Bisceglie, Galatina-Taurisano, Taranto-Brindisi, Ugento-Atl. Racale, UC Bisceglie-Polimnia, Virtus Mola-N. Spinazzola.
19ª GIORNATA (14.12.2025 h 14.30 – 26.04.2026 h 15): Atl. Racale-Galatina, Bisceglie-Atl. Acquaviva, Brindisi-Virtus Mola, Gallipoli-Taranto, Foggia Incedit-A. Toma Maglie, Novoli-Ugento, N. Spinazzola-UC Bisceglie, Polimnia-Canosa, S. Massafra-Brilla Campi, Taurisano-Bitonto.