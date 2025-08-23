ph: SalentoSport
LIVE! GENOA-LECCE, il tabellino
LIVE! GENOA-LECCE, il tabellino
Genova, stadio “L. Ferraris”
sabato 23.08.2025, ore 18.30
Serie A 2025/26, giornata 1
GENOA-LECCE 0-0
RETI:
— FINALE —
GENOA (4-2-3-1): Leali – Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin – Masini, Frendrup (87′ Thorsby) – Carboni (72′ Ellertsson), Stanciu (87′ Vitinha), Gronbaek (59′ Messias) – Colombo (72′ Ekathor). A disp.: Siegrist, Sommariva, Ostigard, Malinovskyi, Sabelli, Cuenca, Fini, Venturino. Allenatore: Patrick Vieira.
LECCE (4-3-3): Falcone – Veiga (68′ Kouassi), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Coulibaly (83′ Pierret), Ramadani, Berisha (59′ Kaba) – Tete Morente , Camarda (83′ N’Dri), Banda (59′ Sottil). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Rafia, Pérez, Helgason, Gorter, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Massa sez. Imperia (Costanzo-Bianchini; IV Zanotti; VAR Abisso-Maresca).
NOTE: Ammoniti Martin (G), Banda, Veiga, Morente, Tiago Gabriel (L). Rec. 1′, 4′.