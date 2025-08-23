LA CRONACA – Lotta ma poche occasioni, Lecce e Genoa non si fanno male e pareggiano

Si apre con un pareggio il cammino del Lecce nella Serie A 2025/26, per effetto dello 0-0 sul campo del Genoa. I salentini partono benissimo, poi subiscono un paio di tentativi avversari ma tengono bene il campo. E muovono la classifica con un punto su un campo difficile.

Di Francesco sorprende cambiando tanto il suo 4-3-3 rispetto al match di Coppa Italia e sceglie Danilo Veiga terzino destro, Ramadani-Berisha a centrocampo con Banda ancora ala. Per Vieira 4-2-3-1 e l’ex Colombo a guidare l’attacco. Il Lecce inizia in modo pimpante e pressa l’avversario. Al quarto sfiora anche il vantaggio, con il destro al volo di Tete Morente, diretto in porta, che trova l’impatto con la spalla di Vasquez a salvare un gol quasi fatto. Predominio dei giallorossi, che però non riescono ad incidere a ridosso della squadra avversaria. Al 28esimo Banda dal limite, palla deviata in corner. Al 32′ si vede anche il Genoa con il mancino di Stanciu che, da buona posizione, manda alto. Tre giri di lancette e Banda lancia Gallo che doveva solo appoggiare per un solissimo Camarda, sbagliando però il facile appoggio con annessa occasionissima fallita. La migliore opportunità giunge però sul piede del genoano Carboni che, imbeccato dal tacco di Frendrup, trova uno strepitoso Falcone ad opporsi.

Nella ripresa è invece il Grifone a partire meglio ed al 53′ Stanciu da fuori, palla deviata in corner. Minuto 57, dal corner di Berisha alla testa di Morente che, solo, devia male al lato. Al sessantaquattresimo Martin tenta il missile da fuori, con Falcone che risponde ancora presente. Ingenuità di Kaba all’81’ con punizione regalata al Genoa, dal limite va Stanciu che trova solo l’esterno della rete. Nel finale meglio i giallorossi, ma come nel resto del match poche emozioni. E’ 0-0 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Milan, venerdì alle 20.45.

IL TABELLINO