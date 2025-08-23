LECCE – Bene la difesa, male l’attacco: le pagelle del primo punto stagionale colto a Genova

LE PAGELLE DI GENOA-LECCE

Falcone 6,5: Parata decisiva su tiro di Carboni nel primo tempo, più un’uscita bassa risolutiva su Martin, su cui si ripete nella ripresa. Ottimo esordio del neo capitano.

Veiga 6: Tende molto a restare sui suoi passi e raramente si sgancia sulla fascia, nonostante la squadra domini praticamente tutto il primo tempo.

(68′ Kouassi) 6: Più propositivo rispetto a Veiga.

Gaspar 6,5: Ora tocca a lui dirigere la difesa e la prima è praticamente perfetta. Bene nell’anticipo, sull’uomo e anche sullo scatto breve. Impeccabile.

Tiago Gabriel 6,5: Preciso, essenziale, cattivo quando serve, tatticamente intelligente. Gran bella prestazione.

Gallo 6,5: Un cross troppo forte nel primo tempo con Camarda solo in area è l’unica pecca di oggi. Per il resto, spinge come un dannato e copre bene gli sterili esterni avversari.

Coulibaly 6: In mezzo al campo è tecnicamente il migliore ma i suoi compagni spesso sono troppo coperti e per il maliano è difficile trovare spazi.

(83′ Pierret) sv

Ramadani 6: Si fa vedere poco in fase d’impostazione ma è il quinto difensore aggiunto quando serve.

Berisha 5,5: Timido in mezzo al campo mentre al 58′ sciupa un’ottima occasione dal limite temporeggiando e facendosi rubare palla da un avversario.

(59′ Kaba) 6: Ci mette un po’ di fisico in una fase nella quale il Genoa stava guadagnando campo.

Tete Morente 5,5: Meglio in fase difensiva con un paio di chiusure importanti, mentre in attacco è evanescente. Un paio di cross al centro meritavano miglior traiettoria.

Camarda 5: Si muove molto, segue l’azione, prova il dialogo coi compagni ma tocca pochissimi palloni e i suoi compagni non gliene forniscono alcuno.

(83′ N’Dri) sv

Banda 5: Ancora una volta l’uomo in meno del Lecce. Nel primo tempo perde almeno quattro palloni ingenuamente e si fa ammonire altrettanto ingenuamente. Un paio di buoni scambi con Gallo non bastano. Questo Banda non è, al momento (ma da diverso tempo) da Serie A.

(59′ Sottil) 6: Parte da esterno e, in collaborazione con Gallo, lavora qualche buon pallone. Finisce da falso centravanti. Discreto esordio, anche tenendo conto le sue condizioni fisiche.

All. DI Francesco 6: Il Lecce, per larghi tratti e specialmente nel primo tempo, domina territorialmente l’avversario. Gioca un calcio essenziale, ordinato, rapido e preciso. La squadra però paga le armi spuntate in avanti, tanto che alla fine i giallorossi non riusciranno a fare nemmeno un tiro in porta. Bene la fase difensiva, troppo timido il centrocampo mentre in avanti Camarda è troppo isolato e i due esterni non fanno nulla per cercarlo. L’unica dubbio di giornata è l’aver puntato ancora su Banda titolare. Buon punto all’esordio su un campo tosto.