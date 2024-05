LA CRONACA – Reti bianche al ‘Maradona’ nell’ultima partita stagionale. Il Lecce chiude con un buon pari

Termina con lo 0-0 del Maradona di Napoli il campionato di Serie A 2023/24 del Lecce. Un torneo che ha portato sorrisi e la seconda salvezza di fila, arrivata in anticipo tanto da poter giocare le ultime tre gare della stagione in scioltezza. Compresa questa, il cui esito consente ai salentini di poter chiudere tredicesimi in caso di ko del Verona con l’Inter.

Gotti cambia modulo scegliendo il 4-3-3 l’unica punta centrale, Krstovic, supportato da Almqvist e Dorgu sulle corsie. Per Calzona stesso modulo e Simeone preferito in avanti all’acciaccato Osimhen. Il primo tentativo è un timido colpo di testa fuori misura di Olivera, alto, dopo appena due minuti. Al 9′ la palla gol per il Lecce è però clamorosa: da Krstovic a Dorgu, diagonale del danese e palla sull’esterno del palo prima di spegnersi sul fondo. Risposta napoletana affidata ad un altro mancino, quello di Politano, andato largo di pochissimo. Al ventesimo è Kvaratskhelia che si mette in proprio non trovando però dal limite la porta di Falcone. Segue una lunga fase di studio e schermaglie a centrocampo fino al 41′, quando il contropiede imbastito da Gendrey ed Almqvist trova libero al tiro Berisha, il cui diagonale è deviato in angolo dalla difesa azzurra.

Il Napoli parte forte nella ripresa e nel giro di quattro minuti prima Cajuste manca di poco la porta e poi Raspadori impegna due volte Falcone. Al 51′ Ngonge si libera dal limite, sinistro potente e abile Falcone ad opporsi. Gli azzurri insistono ed ancora Falcone bravo a dire di no Kvaratskhelia. Nell’azione seguente pericoloso Cajuste, il cui diagonale coglie in pieno il palo. Al 55′ Raspadori da posizione defilata, palla alta di non molto. Altra clamorosa occasione azzurra al 63′: Ngonge si coordina dal limite e lascia partire un mancino che sbatte sulla traversa prima di tornare in campo a Falcone battuto. Il Lecce si rivede solo all’ottantesimo, ma lo fa con un siluro di Oudin largo dopo grande azione di Rafia. All’87’ è invece Raspadori ad impegnare Falcone, che si distende al lato e salvo sul tentativo dell’avversario. Al 93′ Oudin lancia Piccoli il cui diagonale è largo e non impensierisce Meret. Si chiude con uno 0-0 il campionato del Lecce e con una salvezza, la seconda consecutiva, colta già tre partite fa.

