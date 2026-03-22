LA CRONACA – In partita e battuto, è il solito Lecce con le big. Alla Roma basta un gollonzo

Dopo Napoli (ma anche dopo l’Inter e il Milan) il Lecce esce ancora una volta a testa alta da un match sul campo di un avversario più quotato, sconfitto 1-0 sul campo della Roma. I salentini giocano una buona gara e sfiorano sia il vantaggio che il pareggio, vanificando tutto con l’unico errore difensivo della ripresa. La classifica dice così ora terz’ultimo posto.

Di Francesco conferma gran parte del 4-2-3-1 che ha ben figurato a Napoli, con l’inserimento di Gandelman per Coulibaly. Per Gasperini è 3-4-2-1 e tandem Pisilli-Pellegrini alle spalle di Malen. La Roma prova a spingere da subito ma è del Lecce la prima conclusione, un destro di Ramadani alto sopra la traversa. Si vede Malen al dodicesimo, l’olandese si gira rapidamente ma non trova la porta da buona posizione, calciando alto. Al ventesimo si fa trovare pronto Falcone, che con il piede dice di no al destro di Pellegrini. Minuto 29, Ndicka stacca di testa su corner ma manda altissimo. Al trentottesimo cross fuori misura di Mancini che rischia di sorprendere Falcone, bravo a deviare in corner. Nel finale di tempo un’azione insistita dei salentini mette in difficoltà la difesa romanista, che però chiude su Stulic prima, Gandelman poi e infine Banda.

Nella ripresa è il Lecce il primo a provarci. Al 48′ Ngom chiama dalla distanza Svilar alla non semplice respinta in corner. Dall’angolo successivo Tiago Gabriel svetta altissimo, deviazione alta da due passi. Al 57′ la Roma trova il gol del vantaggio: discesa sulla sinistra di Hermoso, palla sul secondo palo per la testa di Robinio Vaz che schiaccia beffando Gallo e Falcone. Il Lecce si rivede in avanti solo al settantaduesimo, quando Fofana vince un rimpallo ma calcia malissimo di mancino al lato. Clamorosa occasione per il pari salentino al 74′: inserimento di N’Dri, Svilar respinge di piede e sulla ribattuta il colpo di testa a botta sicura di Pierotti trova il salvataggio sulla linea di Hermoso. Tre minuti dopo in mischia Robinio Vaz prova a colpire ancora, spedendo altissimo da buona posizione. Il match si chiude così sull’1-0.

Ora la pausa, poi dopo la sosta il Lecce scenderà in campo nel lunedì di Pasquetta in casa con l’Atalanta.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA