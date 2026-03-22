ph: SalentoSport
LIVE! ROMA-LECCE, il tabellino
LIVE! ROMA-LECCE, il tabellino
Roma, stadio “Olimpico”
domenica 22.03.2026, ore 18
Serie A 2025/26, giornata 30
ROMA-LECCE 1-0
RETI: 57′ Vaz
— SECONDO TEMPO – RICARICARE LA PAGINA —
ROMA (3-4-2-1): Svilar – Mancini (46′ Ghilardi), Ndicka, Hermoso – Rensch, Cristante, El Aynaoui (51′ Vaz), Tsimikas (75′ Angelino) – Pisilli, Pellegrini (79′ Venturino) – Malen (75′ Arena). A disposizione: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, El Shaarawy, Zaragoza. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani (86′ Sala), Ngom – Pierotti (86′ Helgason), Gandelman (61′ Fofana), Banda (67′ N’Dri) – Stulic (61′ Cheddira). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Pérez, Jean, Marchwiński. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Juan Luca Sacchi sez. Macerata (Baccini-Zingarelli; IV Massimi; VAR Ghersini-Abisso).
NOTE: Ammoniti Angelino, Pisilli (R), Pierotti (L). Rec. 1′ pt.