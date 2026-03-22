LIVE! PROMOZIONE/B – Risultati 29ª giornata, classifica e prossimo turno
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PROSSIMO TURNO
GIORNATA 30 – 13ª rit.
(12.04.2026 h 16)
Trepuzzi-Arboris Belli
V. Locorotondo-Atl. Tricase
Carovigno-Copertino
Leverano-Ginosa
V. Matino-Manduria
F. Taviano-Ostuni
Terre di Acaya e Roca-P. Bagnolo
Mesagne-Sava
Real Putignano-Squinzano
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Eccellenza; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Retrocedono le ultime due della classifica più le altre due perdenti dei playout 13esima-sedicesima e 14esima-15esima. Vige la regola dei sette punti.
La graduatoria per gli eventuali ripescaggi in Eccellenza prevede, nell’ordine: 1. la miglior perdente (o non partecipante per la regola dei sette punti) dei playout di Eccellenza; 2. la miglior vincitrice dei playoff di Promozione tra i due gironi; 3. la seconda miglior perdente dei playout di Eccellenza; 4. la peggior vincitrice tra i playoff di Promozione; 5. la terza perdente dei playout di Eccellenza; 6. la vincitrice della Coppa Italia Promozione 2025/26. Successivamente verranno poi predisposte ulteriori graduatorie.
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(in collaborazione con calciowebpuglia.it)